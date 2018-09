Det er en rørt og takknemlig sønn som tok imot hyllesten til sin nylig avdøde far.

Thorvald Stoltenberg var og er en stor helt i Skopje. Han er tidligere utnevnt til æresborger i byen.

Thorvald Stoltenbergs heltestatus går tilbake til tiden han var stasjonert ved den norske ambassaden i Beograd, i det daværende Jugoslavia på 60-tallet.

Da bodde hele familien Stoltenberg i Beograd.

Jevnet med jorden

I 1963 ble Skopje rammet av et kraftig jordskjelv og store deler av byen ble jevnet med jorden.

Thorvald Stoltenberg påtok seg arbeidet med å koordinere hjelpearbeidet i etterkant, i nært samarbeid med Røde Kors. Han sørget for at den hardt rammede byen fikk varme pledd, medisiner og blodoverføringspakker.

Torsdag ble han altså nok en gang hedret i byen han, etter tragedien, fikk veldig nært forhold til.

– Spesiell plass i Thorvalds hjerte

Det trakk også Jens Stoltenberg frem i sin takketale.

– Skopje har alltid hatt en spesiell plass i Thorvalds hjerte, og spesielt etter tragedien, sa NATO-sjefen.

Stoltenberg er denne uken i Makedonia og Hellas i forbindelse med at navnestriden mellom de to landene er løst. Det innebærer at veien til NATO og EU-medlemskap ligger åpen for Makedonia. Men først skal det avholdes en folkeavstemning om temaet i Makedonia.