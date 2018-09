Et hundretall mennesker stilte opp på hovedkontoret til FNs miljøprogram (UNEP) i Nairobi onsdag for å høre Erik Solheims forklaring på den ramsalte kritikken som rettes mot ham i et rapportutkast fra FNs interne tilsynsordning (OIOS).

Blant annet kritiseres Solheim for en rekke turer til Oslo og Paris der han ikke har dokumentert at han har vært på tjenestereise.