EU-ledere melder om stillstand i brexit-forhandlingene

– På dette tidspunktet står det helt stille. Det er ingen fremgang, bekrefter Litauens president Dalia Grybauskaite til Reuters etter EU-ledernes fellesmiddag onsdag.

Storbritannia skal etter planen gå ut av EU i mars neste år, men det er fremdeles uklart hvordan dette skal foregå.

Under toppmøtet holdt Storbritannias statsminister Theresa May en appell til lederne om britenes exit, hvor hun ba dem om å droppe de «uakseptable» kravene som hun mener kan rive Storbritannia fra hverandre. Samtidig oppfordret hun lederne til å svare høflig på hennes «seriøse og bearbeidede» plan.

Iføge Guardian skal også May ha forsøkt å skremme EU-lederne under denne middagen, ved å fortelle dem at britene ikke kommer til å utsette brexit, uansett hvor langt fra hverandre partene står.

– Jeg vet at det er mange av dere som ikke ønsker brexit, men det er viktig å være tydelig: Det vil ikke bli en ny folkeavstemning i Storbritania, sa May ifølge Politico.

Møtets vert, Østerrikes forbundskansler Sebastian Kurz, påpekte at en manglende brexit-avtale og såkalt «hard brexit» vil være «krevende for Europa, men forfordelig for Storbritannia».

Fakta: Fakta om brexit * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU. * 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet. * 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia. * EUs sjefforhandler Michel Barnier har anslått at selve avtaleteksten må være på plass i løpet av høsten 2018 for at EU og Storbritannia skal få ratifisert den i tide. * 29. mars 2019 går Storbritannia ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse.

EU-lederne kom heller ingen vei i det betente spørsmålet om den irske grensen, ifølge Slovakias statsminister Peter Pellegrini.

Torsdag fortsetter møtet mellom de 27 EU-landene. Her skal ikke May delta.

EU-president Donald Tusk har lagt opp til at landene blant annet skal diskutere et ekstra toppmøte i november for å lande skilsmisseavtalen med Storbritannia.

Peter Morrison / TT / NTB Scanpix

Nyheten om den manglende progresjonen i forhandlingene kommer kort tid etter at Det internasjonale pengefondet (IMF) advarte om at en Brexit uten avtale med EU vil kunne få enorme konsekvenser for britisk økonomi.

IMF konkluderer med at Storbritannia da må forholde seg til tariffsystemet til Verdens handelsorganisasjon (WTO), noe som kan «medføre betydelige kostnader» for den britiske økonomien.

– Grunnleggende spørsmål, for eksempel om det fremtidige økonomiske forholdet mellom de to partene og nært tilknyttede spørsmål om status for landegrensen med Irland, forblir ubesvart, konstaterer IMF.

– Å løse disse spørsmålene er av avgjørende betydning for å hindre at man står uten noen brexit-avtale, legger IMF til i sin vurdering av britisk økonomi.