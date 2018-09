Britisk masseovervåkning var brudd på europeiske menneskerettigheter

I en prinsippiell domsavsigelse fra Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg heter det at etterretningsopplegget som ble avslørt av Edward Snowden i 2013, brøt med den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) på flere punkter.

I de såkalte Snowden Files ble det avslørt at etterretningsbyrået GCHQ (Government Communications Headquarters) skal ha samlet inn store mengder data ulovlig om britiske borgere.

Brøt privatlivets fred og journalisters kildebeskyttelse

Blant annet brøt masseinnsamlingen av data fra personers bruk av internett, telefon og andre digitale redskaper artikkel 8 i EMK om retten til respekt for privatliv og familieliv, heter det i dommen som ble publisert i formiddag.

Masseovervåkingen brøt også med artikkel 10 som skal beskytte ytringsfriheten og journalisters rett til kildebeskyttelse, heter det i en pressemelding fra Europarådet.

Advarer mot avkjølende effekt på kilder

Domstolen uttrykker spesiell bekymring over at det ikke fantes klare retningslinjer for å hindre at konfidensielt journalistisk materiale skulle bli utsatt for målrettede søk gjennom overvåkningsregimet. Domstolen trekker frem at søk etter slike journalistiske kilder, enten det skjer bevisst eller tilfeldig, kan ha en avkjølende effekt på kildenes villighet til å uttrykke og stå frem i offentligheten med kritikkverdige forhold.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har derimot frikjent Storbritannia som stat for å ha delt det innsamlede etterretningsmaterialet med andre staters etterretningstjenester.

Dom under dissens

Dommen er gitt under dissens fra tre av de syv dommerne.

Flere internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, blant dem Amnesty og Big Brother Watch, gikk til sak mot Storbritannia i domstolen på bakgrunn av avsløringene i de såkalte Snowden-dokumentene. Også den gravejournalistiske organisasjonen Bureau of Investigative Journalism i London deltok i søksmålet.

