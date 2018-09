Ambassadørene ble innkalt midt på natten natt til søndag lokal tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det statlige nyhetsbyrået IRNA skriver at de tre ble informert om Irans «kraftige protester mot at deres land huser noen medlemmer av terrorgruppa» som sto bak angrepet.

En talsmann for Irans utenriksdepartement, Bahram Qasemi, sier det er helt uakseptabelt at slike grupper ikke blir klassifisert som terrorgrupper av EU bare fordi de ikke begår terroraksjoner i Europa.

Flere grupper, blant dem IS, tok på seg ansvaret for angrepet, men Irans åndelige leder ayatolla Ali Khamenei legger skylden på «USAs marionetter i regionen», det vil si Saudi-Arabia og andre golfstater.

Danmarks og Nederlands ambassadører ble bedt om å utlevere dem som sto bak angrepet, og den britiske fikk beskjed om at det er uakseptabelt «at talsmannen for terrorgruppa Al-Avhazi fikk lov å påta seg ansvaret for angrepet gjennom et London-basert RV-nettverk».

Arabiske separatister

Al-Avhazi representerer en arabisk separatistgruppe som inkluderer gruppa som skal ha stått bak angrepet.

Gruppas talsmann Yacoub Hor al-Tostari sa til nyhetsbyrået AP at de ønsker at et område i det sørvestlige Iran skal bli et eget land. Han avviste at IS sto bak.

Flere væpnede menn utkledd som soldater åpnet ild med maskingevær mot militærparaden i Ahvaz i det sørvestlige Iran lørdag morgen. Skytingen varte i 10–15 minutter mens soldater og tilskuere søkte dekning i panikk.

29 mennesker, blant dem både soldater i Irans revolusjonsgarde, kvinner og barn, ble drept, og rundt 60 såret i angrepet.

Slike angrep er svært sjeldne i Iran. Lørdagens angrep kom fullstendig overraskende og ble vist direkte på iransk TV.

USA fordømmer

Både USA og FNs generalsekretær Antonio Gutierrez fordømte angrepet. Trass i et spent forhold brukte USA harde ord for å fordømme alle former for terrorisme og tap av uskyldige liv.

President Hassan Rouhani lovte et knusende svar på angrepet som fant sted i Khuzestan-provinsen ved grensa til Irak, der det en stor arabisk minoritet.

Det har tidligere vært etnisk uro i provinsen som Iran har beskyldt andre land i regionen for å stå bak.