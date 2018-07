De fem personene har antydet at de ikke vil vitne eller komme med annen informasjon som kan inkriminere dem selv. Etter loven har de rett til å avstå fra å si noe som kan slå tilbake på dem selv.

Dette er grunnlaget for at Muellers kontor tirsdag ber en føderal dommer i Virginia om immunitet for aktoratets vitner under rettssaken, der Manafort er tiltalt for skatteunndragelse og banksvindel.

Det vil i så fall innebære at aktor ikke kan bruke vitnenes forklaring mot dem, med mindre de forklarer seg falskt. De fem er ikke siktet i saken, navnene deres er ikke kjent, og Manafort ber om at navnene deres holdes unntatt offentligheten med mindre de skal vitne.

Flere forhold

Rettssaken mot Manafort er den første i Muellers Russland-etterforskning. I tillegg til skatteunndragelse og banksvindel, er han også tiltalt for blant annet hvitvasking og for å ha forsøkt å påvirke sentrale kilder i saken.

Rettssaken er ventet å starte neste uke.

Tirsdag avviste sorenskriver T.S. Ellis Manaforts forespørsel om å flytte rettssaken fra Alexandria i Washington D. C-regionen til Roanoke i Virginia.

Manaforts forsvarere mener at den store mediedekningen i Washington ødelegger hans mulighet for en rettferdig rettssak. De sa også at det er mer sannsynlig at potensielle medlemmer av juryen i Washington-regionen stemte på Hillary Clinton i 2016.

Vil ikke flytte

Ellis begrunnet avvisningen med at mediedekningen ville vært den samme i Roanoke. Han sa også at det ikke finnes beviser for at potensielle jurymedlemmer er partiske og at politisk ståsted uansett ikke gjør at juryen ikke kan vurdere en sak rettferdig.

– Det vil være upassende for domstolen å flytte en rettssak rundt om i landet i slike saker inntil man finner et distrikt hvor anklagers politiske syn blir delt av minst like mange som de som har motsatt ståsted, skriver Ellis.

Muellers etterforskning dreier seg først og fremst om hvorvidt Trump og hans stab samarbeidet med Russland i valgkampen i 2016.