Historisk toppmøte mellom Eritrea og Etiopia

Etiopias reformvennlige nye statsminister Abiy Ahmed utvekslet latter og klemmer med Eritreas president Isaias Afwerki da han ble tatt imot på flyplassen i Eritreas hovedflyplass.

TV-bilder fra møtet viser at store folkemengder hadde møtt opp på flyplassen for å feire toppmøtet med sang og dans, mens gatene i Eritreas hovedstad Asmara var dekket av etiopiske og eritreiske flagg.

Afwerki og Ahmed dro senere gjennom byen sammen med en omfattende bilkortesje.

Toppmøtet kommer etter at Abiy overraskende fullt ut godtok en fredsavtale som skal innebære slutten på en to år lang grensekonflikt mellom landene. Eritrea og Etiopia har ikke hatt diplomatiske relasjoner siden krigen begynte i 1998, og Abiy selv deltok i kampene i et tettsted de to landene fortsatt strides om den dag i dag.

Inntil nå har kampene mellom krigere fra de to landene fortsatt, i en av Afrikas lengstlevende konflikter.

Abiys stabssjef Fitsum Arega skriver på Twitter at besøket er et ledd i forsøket på å skape en «varig fred» mellom landene.

– Våre to land deler en et bånd og en historie som er unik. Vi kan nå komme oss forbi to tiår med mistillit og bevege oss i en ny retning, skrev han.

Eritreas ambassadør til Japan skriver på Twitter at «ingen leder noensinne i Eritreas historie har fått en varmere velkomst enn det Abiy fikk søndag i Asmara».