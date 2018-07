Protestmarsj mot Trump før NATO-toppmøtet

Demonstrasjonen var organisert av et titall organisasjoner under parolen «Trump er ikke velkommen». Bakteppet er at den amerikanske presidenten snart ankommer Brussel for å delta på NATO-toppmøtet neste uke.

Gruppen som har organisert protestmarsjen, har mottoet «Make Peace Great Again», som spiller på Trumps valgkampmotto «Make America Great Again». De demonstrerte mot Trumps krav om at USAs NATO-allierte bruker mer på forsvar, noe som er ventet å bli et viktig tema under toppmøtet i Brussel.

– Vi nekter å delta i dette våpenkappløpet, som går på bekostning av fattigdomsbekjempelse, sosial beskyttelse, kampen mot klimaendringer, en human flyktningpolitikk og et mangfoldig samfunn basert på solidaritet, heter det på gruppens nettsider.