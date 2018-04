Trumps advokat bisto Fox News-programleder

Cohen måtte mandag ettermiddag møte i en føderal domstol i New York. Det måtte også pornostjerne Stormy Daniels.

Cohens forsvarere argumenterte med at de ikke kunne identifisere Hannity fordi han hadde bedt om å ikke få navnet sitt avslørt i forbindelse med politiaksjonen mot Cohens bolig og kontor i forrige uke. Men dommer Kimba Wood fikk overtalt en av Cohens forsvarere til å avsløre klienten.

Foto: AP / NTB scanpix

Tidligere har det vært kjent at Cohen hadde «en framstående person i det offentlige rom» som klient, men Cohen hadde nektet å avsløre identiteten. Cohens klientliste er av interesse for påtalemyndigheten fordi Cohen har argumentert med at materiale beslaglagt under forrige ukes aksjon er konfidensielt.

I rettsdokumenter som ble sendt inn fredag, kom det fram at Cohen etterforskes for kriminalitet knyttet til sin forretningsvirksomhet. Det viser seg også at Cohen har blitt overvåket i hemmelighet av politiet over en lengre periode.

Cohen har tidligere innrømmet å ha betalt 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle holde tett om sitt påståtte seksuelle forhold til Trump. Advokaten kobles angivelig også til en utbetaling til tidligere Playboy-modell Karen McDougal.

McDougal fikk 150.000 kroner av moderselskapet til magasinet National Enquirer for eneretten til å omtale hennes historie, men saken ble aldri publisert.