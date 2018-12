Russland, Tyrkia og Iran tror på syrisk grunnlovsarbeid i 2019

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og hans iranske og tyrkiske motparter Mohammad Javad Zarif Mevlüt Cavusoglu kom tirsdag med en felles erklæring etter samtaler med FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura.

Russland og Iran, som støtter den syriske regjeringen, og Tyrkia, som støtter opprørerne i landet, er enige om å gjøre en innsats for at første samling for grunnlovskomiteen blir i Genève i Sveits tidlig i 2019.

De Mistura hyllet tirsdag innsatsen fra de deltakende landene i Genève, mens USA, som ikke har et spesielt avslappet forhold til verken Russland eller Iran, minnet om at målet opprinnelig var å få alt på plass i løpet av 2018.

Sju år lang krig

Komiteens arbeid er blitt et av FNs viktigste skritt mot fred etter sju års krig i Syria, og ett sentralt mål er å sette opp retningslinjer for valg i landet. Regjeringen i Syria har ennå ikke gitt grunnlovskomiteen sitt tilsagn og sier de kun vil støtte en prosess som medfører grunnlovsendringer.

De Mistura går for øvrig av som FNs spesialutsending 7. januar og blir erstattet med norske Geir O. Pedersen.