USA drepte 62 i luftangrep i Somalia

– Slik det ser ut nå vurderer vi ingen sivile som drept eller skadde, skriver det amerikanske militæret i et presseskriv mandag. Alle de seks luftangrepene var rettet mot Gandarshe-området i Somalia, og skal ha drept 62 medlemmer av ekstremistgruppen al-Shabaab.

Militærets Afrika-kommando (Africom) skriver at fire av angrepene skjedde på lørdag, og drepte 34 mennesker, etterfulgt av to til på søndag, som drepte 28. Angrepene skal ha blitt utført for å «forhindre terrorister fra å bruke avlukkede områder som et tilfluktssted for å planlegge, inspirere og rekruttere til fremtidige angrep» i følge Africom.

Luftangrepene skal også ha blitt gjennomført i tett samarbeid med den somalske regjeringen.

USA har utført regelmessige luftangrep i Somalia som bistand til den FN-støttede regjeringen, som har kjempet mot al-Shabaab i flere år.