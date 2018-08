Flere hundre demonstranter barket sammen i Portlands gater i den amerikanske delstaten Oregon på lørdag.

Gruppen Patriot Prayer hadde opprinnelig organisert en lovlig demonstrasjon i byen. Patriot Prayer er en gruppe som er har innvandringsfiendtlige synspunkter, ifølge The New York Times. De marsjerte og ropte slagord til støtte for USAs president Donald Trump og hans ønske om å bygge en mur mot Mexico.

Grunnleggeren av gruppen, Joey Gibson, sa til en lokal journalist:

– Vi er her for å støtte frihet og Gud og det er det( ...) Landet vårt er blitt mykt, vi trenger ledere som tar grep.

Konfiskerte sørstatsflagg

Flere hundre motdemonstranter hadde dukket opp for å møte demonstrantene. Det var færre tydelige grupperinger, men gruppen Antifa, som sier de er antifascister, hadde møtt opp. Mange av dem var maskerte og «innstilt på en slåsskamp», ifølge The New York Times.

Mellom de to gruppene sto politiet, ifølge The Washington Post. Da det brøt ut slåsskamp mellom noen i de to demonstrasjonsgruppene ble en lokal journalist skadet og tre andre måtte også få medisinsk hjelp.

Klokken to på ettermiddagen beordret de folkemengdene til å forlate stedet, etter at noen kastet flasker og stein på politiet.

Politiet brukte sjokkgranater og andre hjelpemiddel for å spre folkemengdene. Sammenstøtene mellom demonstranter førte til fire arrestasjoner. Politiet sa at de hadde konfiskert flere våpen i løpet av dagen, som pepperspray og skjold innpakket i sørstatsflagget.

Kjent problem i Oregon

Det er ikke første gang lignende demonstrasjoner er blitt organisert i Portland. Etter Donald Trumps valgseier var det demonstrasjoner i byen flere dager på rad, og en person ble skutt.

Denne gangen forsøkte borgermester Ted Wheeler å dempe noen av demonstrasjonene på forhånd, ved å på fredag minne på dem som hadde tenkt til å demonstrere at det som regel ikke var tillatt å bære våpen offentlig.

Oregon er en av de hviteste statene i USA, kun 2,2 prosent av befolkningen er svarte.

Demonstrasjonsleder Joey Gibson har vært kontroversiell i Oregon. Dette etter at 35 år gamle Jeremy Joseph Christian, som hadde tatt del i en av Gibsons demonstrasjoner, knivstakk og drepte to personer.

Christian hadde trakassert to tenåringsjenter på et tog, en av dem med en hijab. Når tre personer grep inn for å stoppe han, knivstakk og drepte han to av dem.

Gibson har tatt avstand fra Christian, skriver The Washington Post.

Fryktet nytt Charlottesville

Demonstrasjonen på lørdag ble ikke like stor som mange hadde ventet.

Enkelte hadde fryktet at denne demonstrasjonen kunne bli lik demonstrasjonen i Charlottesville, der en kvinne ble kjørt ned og drept av en mann med nazi-sympatier.

Charlottesville dominerte nyhetsbildet i USA og resten av verden i mange dager etter demonstrasjonen, fordi Donald Trump på spørsmål om hvem som måtte ta ansvaret for volden svarte at begge sider hadde skyld.