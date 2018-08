Dødstallet stiger etter nytt ebolautbrudd i Kongo

Utbruddet i provinsen Nord-Kivu kommer bare en uke etter myndighetene erklærte et utbrudd nordvest i landet for å være over. Også her er tallet på antall omkomne 33. Kongos helsemyndigheter tror ikke det er noen sammenheng mellom utbruddene.

Kun 3 av de 13 personene som opprinnelig ble bekreftet smittet da utbruddet ble erklært 1. august, er døde. Helsemyndighetene anslår likevel at dødstallet har steget til 33 lørdag kveld.

I Nord-Kivu står Verdens helseorganisasjon (WHO) overfor et av de vanskeligste oppdragene de noen gang har hatt, sier WHOs sjef for nødrespons Peter Salama. Mer enn 100 væpnede grupper holder til i regionen, hvorav omkring 20 anses som «svært aktive».

– Dette er et aktivt konfliktområde. Den største utfordringen blir å ta seg trygt inn til dem som er rammet, skriver WHO i en pressemelding.

Det siste utbruddet av ebola er det tiende i Kongo siden 1976, da viruset ble oppdaget nord i landet.