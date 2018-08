Mandag kveld sto Aldo Kadric på balkongen sin sammen med kona og så at bilen brant opp. Mandag måtte pensjonisten resignert overvære at tauebilen fraktet det utbrente vraket vekk fra handicapplassen på torget i Frölunda.

– Sverige er et perfekt land for normale folk, sier Aldo Kadric og tar en pause før han legger til:

– Hvis man ser bort fra innvandringspolitikken.

Kadric synes Sverige slipper inn altfor mange mennesker fra land utenfor Europa.

Innvandring og kriminalitet

Han tror bilbrannene vil sette innvandring og kriminalitet på dagsordenen i valgkampen frem mot 9. september.

En rekke kommentatorer og spaltister har anført at dette er temaer som vil gagne Sverigedemokraterna. Kadric og andre Aftenposten snakker med i den bilbrannrammede bydelen i Göteborg, er ikke så sikre på at det stemmer.

– SD er litt for langt til høyre, sier Kadric og tror han kanskje skal stemme på Moderaterna – Høyres svenske søsterparti.

Stig B. Hansen

– Vi fikk dessverre rett

Kadrics spådom er akkurat det Zagros Hama, en av Moderaternas unge stjerneskudd i Göteborg, gjerne vil høre. Den 19 år gamle lokalpolitikeren sto på Frölunda torg da Kadrics bil og mange andre kjøretøy brant. Han filmet infernoet med mobilen.

– Vi laget tidligere i år en valgkampfilm med bilder av bilbranner og ble da anklaget for fake news fordi de var fra Canada. Vi fikk dessverre rett og trenger ikke lete lenge for å finne bilder av svenske bilbranner, bemerker han tørt.

Torsdag ble det kjent at Expressen hadde mottatt en video av en maskert mann som varslet en hevnaksjon mot politiet.

– Behandle oss som dyr, og vi skal oppføre oss som dyr. Dette er ikke en trussel, men for å vekke samfunnet, sier den anonyme mannen i videon, ifølge Expressen.

En time senere startet bilbrannene på Frölunda Torg.

Lei det politisk korrekte

Hama har løsningen klar mot bilbrannboomen.

– Mer politi og strengere straffer, sier han.

I tillegg trengs det en innsats for å redusere segregeringen mellom innvandrere og andre svensker, mener den unge politikeren med innvandrerforeldre.

Hama tror ikke bilbrennerne har ment å påvirke valgkampen, men at det uansett vil skje.

– Mange blir urolige og spørsmål om trygghet blir viktigere, spår han.

Han er lut lei av den politiske korrektheten i Sverige.

– Man snakker bare om «utfordringer», men man mener egentlig problemer, sier han.

Valgthriller

De siste meningsmålingene tyder på at Sverige går mot en valgthriller 9. september. I en undersøkelse Demoskop har gjort for Expressen frem til onsdag denne uken er forskjellen mellom den borgerlige Alliansen (Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna og Centerpartiet) og de rødgrønne partiene (Sosialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet) på 0,2 prosent i de borgerlige partienes favør.

Miljöpartiet har stor fremgang, noe mange tolker som en følge av sommerens hetebølge og skogbranner.

Stefan Löfvens sosialdemokrater gjør sin tredje dårligste måling noensinne fra dette instituttet. Sverigedemokraterna klokkes derimot inn på en tredjeplass. Partiet ligger an til å ha størst fremgang siden forrige valg og kniver for tiden med Moderaterna om å være nest størst. Blir det skifte heter trolig statsministeren Ulf Kristersson, Moderaternas leder.

SD-lederen:–Vi kan bli størst

Partileder Jimmie Åkesson ser seg imidlertid allerede som en valgvinner.

– Jeg er overbevist om at vi kan bli største parti i dette valget, sier han i et stort intervju med Dagens Nyheter torsdag. Han sier likevel at ingen sverigedemokrat bør bli skuffet om de «bare får 20 prosent». Det er til sammenligning bare åtte år siden SD rystet det politiske Sverige da de kom over sperregrensen på 4 prosent.

Avisens kommentator mener SD kommer til å gjøre det så skarpt i valget at den regjering som vil ha partiets støtte må betale en høy politisk pris.

–Jeg liker Löfven

En av Kadrics naboer i Frölunda, Lillemor Beck, er imidlertid lite imponert over SD.

– Jeg liker Löfven og Socialdemokraterna. Hva har SD annet enn innvandringssaken, spør hun og svarer selv: –Ingenting.

Hun synes Löfven er en stødig statsminister og at de borgerlige ikke gjorde det noe bedre da de styrte Sverige i åtte år frem til 2014.

Privat

Stig B. Hansen

Var ikke forsikret

På den brannherjede parkeringsplassen ser Aldo Kadric bilen sin forsvinne på et lasteplan. Den litt eldre Opelen var ikke forsikret, så tapet må han selv stå for.

– Jeg trodde i det minste at vrakene ville bli fraktet vekk, men også tauebilen måtte jeg selv bestille og betale, sukker pensjonisten.