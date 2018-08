Et av ofrene var et spedbarn, opplyser brannsjef Jose Santiago. Brannmannskaper rykket ut til brannen i nabolaget Little Village i 4-tiden søndag morgen.

Alle de omkomne bodde på samme adresse, og det er ikke funnet noen fungerende røykvarslere i huset, ifølge brannvesenet.

Årsaken til brannen er ikke kjent.