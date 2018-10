Kina forbød handel med horn fra neshorn og bein og andre kroppsdeler fra tigre i 1993, men svartebørshandelen har siden florert, først og fremst via Vietnam.

I Asia brukes kroppsdeler fra tigre, neshorn og andre truede dyrearter i produksjonen av tradisjonell medisin, og nå åpner kinesiske myndigheter igjen for handel.

Det understrekes at handelen vil bli strengt regulert og at det kun er leger ved sykehus som er godkjent av den statlige administrasjonen for tradisjonell kinesisk medisin som får anledning til å benytte pulver laget av horn fra neshorn og bein fra tigre.

AP / NTB scanpix

Det åpnes også for import i forskningsøyemed, samt til såkalt «midlertidig kulturutveksling». Hva det siste innebærer er uklart.

Frykter følgene

Naturvernere frykter følgene av legalisering og mener at selv en begrenset handel vil føre til økt etterspørsel etter slike produkter og at det vil gå ut over kampen mot ulovlig handel.

– Dette innebærer ikke bare at risikoen for at ulovlig handel vil skje under dekke av å være lovlig, men også at etterspørselen som har falt siden forbudet ble innført, nå på nytt vil øke, sier Margaret Kinnaird i World Wide Fund for Nature (WWF).

Statussymbol

Kina var tidligere verdens største marked for elfenbein, men innførte i desember 2017 forbud mot all omsetning av produkter fra utrydningstruede elefanter.

Elfenbein blir sett på som et statussymbol i Kina, der det også er stor etterspørsel etter andre utrydningstruede dyrearter og produkter laget av disse, blant annet skjell fra pangolin.