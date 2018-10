USA vil ikke bidra til gjenoppbygging av Syria

– Om Syria ikke garanterer fullstendig uttrekking av iranske styrker, vil de ikke motta en eneste dollar fra USA til gjenoppbyggingen, sa Pompeo på besøk hos en jødisk organisasjon onsdag.

Iran og Syria er nære allierte, og Iran har gitt president Bashar al-Assad en stabil strøm av politisk, økonomisk og militær støtte i løpet av den sju år lange borgerkrigen i Syria.

IS nesten borte

I september signerte Irans forsvarsminister Amir Hatami en avtale om «forsvar og teknologi» utformet for å sikre fortsatt iransk «tilstedeværelse og deltakelse» i Syria.

Pompeo erkjente at Assad er sterkere takket være støtte fra Russland og Iran og sa at med IS nesten borte, har nye prioriteter dukket opp.

USA har rundt 2.000 soldater i Syria som kjemper mot restene av IS. Pompeo sier at denne kampen fortsatt har topp prioritet, men at det også er en høy amerikansk prioritet å få fjernet iransk tilstedeværelse.

Erkefiender

Ifølge nyhetsbyrået AFP vil denne trusselen trolig ha liten umiddelbar effekt i Syria.

Iran er USAs erkefiende og nylig gjeninnførte USA første fase av sanksjoner mot landet, der neste fase iverksettes 5. november, rettet mot Irans oljeindustri og bankvesen.