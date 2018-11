En tolv år gammel jente og en 30 år gammel kvinne kommer til et hus i landsbyen Khan Ashor ved Sinjarfjellet i Irak. Det er deres første dag i frihet i hjemlandet. Fire år som slaver hos terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) er over.

Kvinnelige soldater tar seg av dem, prater med dem, ringer familien.