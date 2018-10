Brett Kavanaugh rakk bare så vidt å bli utnevnt til ny dommer i USAs høyesterett før NARAL, en organisasjon for selvbestemt abort, kom med sin erklæring: Vi satser åtte millioner kroner på en kampanje mot syv republikanere.

Utsatte politikere

Hadde disse syv vært spesielt fremtredende i kampen for å få godkjent dommeren? Nei, på ingen måte. De er tvert imot alle kandidater til Representantenes hus, som ikke har noen rolle i godkjennelsen av dommere. Derimot stiller de syv politikerne opp i urbane valgkretser der mange misliker utnevnelsen av Kavanaugh og hvor demokratene har en sjanse til å stjele mandatet.

Her er en av filmene hvor de angriper en av disse kandidatene:

Pepret velgerne

Og NARAL var ikke alene. I dagene etter utnevnelsen flommet nettet over av reklamefilmer. En analyse avisen USA Today har gjort, viser at det i hovedsak var hissige demokratiske grupper som pepret velgerne med angrepsannonser.

– Folk er rasende, og de kommer ikke til å glemme dette, sier Liz Jaff til avisen. Hun leder den politiske aksjonskomiteen Be a Hero som brukte over 650.000 kroner i dagene etter utnevnelsen.

Fra reklamefilm fra NARAL

Alex Brandon, AP/NTB scanpix

Oppstart 2020

Denne organisasjonen har allerede startet en aggressiv kampanje for å velte den sentrumsorienterte republikaneren Susan Collins fra Maine, som til slutt støttet Kavanaugh. Hun står ikke på valg før om to år, men Be a Hero ber nå folk om 20,20 dollar til en foreløpig ukjent fremtidig motkandidat i 2020.

Tror det gavner dem selv

Både demokrater og republikanere har offentlig gikk uttrykk for at den heftige dommerstriden styrker nettopp deres sjanser foran høstens valg. En meningsmåling utført for nettstedet Politico denne uken ble tolket som at bataljen har gavnet demokratene mest. 77 prosent av demokratiske velgere oppga at de nå var «svært motivert» til å møte opp og stemme. Tilsvarende tall for republikanerne, president Donald Trumps parti, var 68 prosent.

Allerede før utnevnelsen rangerte amerikanske velgere Kavanaugh som en viktigere politisk sak enn den omstridte Mexico-muren.

Hissig fra toppene

Sentrale politikere har fyrt opp den hissige stemningen. President Trump kalte på et folkemøte i Mississippi Kavanaugh-motstandere «onde mennesker». Både han og en rekke republikanske topper kaller aktivister mot utnevnelsen for «en mobb» og fremstiller Det demokratiske parti som et hjem for ekstremister.

Tidligere presidentkandidat Hillary Clinton har på den andre siden overfor CNN antydet man ikke trenger å opptre med folkeskikk overfor republikanerne.

Fakta: Mellomvalget 2018 6. november står hele Representantenes hus på valg og drøyt en tredjedel av Senatet. I dag har president Donald Trumps parti, republikanerne, flertall i begge disse kamrene av USAs kongress. I tillegg er det guvernørvalg i 36 delstater, tre territorier og ordførervalg i hovedstaden Washington. Et stort flertall delstatsforsamlinger har også valg.

Mye står på spill

Mellomvalget 6. november regnes som uhyre viktig. Nå har republikanerne flertall både i Senatet og Representantenes hus samtidig som de har kontroll over Det hvite hus. De fleste målinger tyder på at de beholder makten i Senatet, men risikerer å miste den i Representantenes hus.

I så fall beholder de styringen over utnevnelser til viktige jobber, som for eksempel dommerembeter, statsråder og ambassadører. Derimot blir det vrient for Trumps parti å få gjennom lovendringer og bevilgninger. Det er også Representantenes hus som eventuelt kan ta ut en riksrettstiltale mot presidenten.

– Et angrep på Nord-Dakota

Mens demokratiske grupper jakter på utsatte seter i Representantenes hus, gjør republikanerne det samme i Senatet. De satser hardt på å velte demokratiske senatorer som stemte mot utnevnelsen av Kavanaugh, og som er innvalgt fra delstater Trump vant. Dette gjelder særlig Heidi Heitkamp, demokratisk senator fra Nord-Dakota, en delstat Trump vant med hele 36 prosentpoeng.

Før dommerutnevnelsen lå hun 10–12 prosentpoeng bak på et par målinger.

Kevin Cramer, hennes utfordrer, bruker nå enhver anledning til å stemple hennes nei til Kavanaugh som et angrep på Nord-Dakota. På sosiale medier bruker han også reklamefilmer om dette for å samle inn penger til kampanjen sin.

I tillegg til å bli kvitt Heitkamp satser republikanerne særlig tungt på å velte de demokratiske senatorene Claire McCaskill i Missouri, Joe Donnelly i Indiana og Jon Tester i Montana. I disse vanligvis konservative delstatene antas velgerne å være på linje med dommer Kavanaugh, som er motstander av selvbestemt abort og sterk tilhenger av retten til å eie våpen.