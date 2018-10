Intense kamper mellom Israel og militante på Gazastripen

Kampen er de mest intense mellom de to bitre rivalene på flere uker. De fant sted dagen etter at minst fem palestinere ble drept av israelske soldater under nye protester ved grensegjerdet som deler Hamas-styrte Gaza og Israel.

Det brå utbruddet av kamper vanskeliggjør jobben for egyptiske meklere, som har intensivert skytteldiplomatiet sitt i et forsøk på å hindre en fullskala konflikt mellom den militante Hamas-gruppen og Israel.

Det israelske militæret opplyser at de hadde bombet mer enn 80 mål rundt om i Gaza tidlig lørdag morgen, inkludert en bygning som fungerte som et hovedkvarter for sikkerhet.