Politibil sprengt i Malmö

– Det var en kraftig eksplosjon ved politistasjonen ved Värnumstorg i den nordlige delen av Malmö. Nå sperrer vi av et større område som skal undersøkes, sier politiets pressetalsmann Fredrik Bratt til det svenske nyhetsbyrået TT.

En drøy time etter eksplosjonen fredag kveld, melder flere svenske medier, blant annet Aftonbladet og Expressen, at to menn er pågrepet på en adresse i Malmö. De pågrepne 22 og 26 år gamle, opplyser politiet i en pressemelding.

Andre bombeangrep på få måneder

Sveriges justisminister, sosialdemokraten Morgan Johansson, kommenterer hendelsen slik på Twitter:

– Kjenner jeg Malmö-politiet rett så kommer de ikke til å backe, men vil sette hardt mot hardt og øke presset mot de kriminelle.

Han påpeker videre at straffen for å ha inneha ulovlige våpen og eksplosiver er blitt økt, med effekt fra nyttår. Han varsler også at regjeringen ønsker en merkbar straffeskjerpelse for angrep på offentlige tjenestemenn.

Angrepet mot politibilen i Malmö er det andre slike angrepet mot politiet i Syd-Sverige i løpet av relativt kort tid.

I midten av oktober detonerte en sprenglandning utenfor politihuset i Helsingborg, som ligger bare en drøy halvtimes kjøretur fra Malmö. Ingen ble skadet i angrepet, men hele inngangspartiet og et 30-tall vindusruter ble sprengt i stykker, skrev Expressen den gang.

Gjerningsmann sett løpende vekk

Politiet fikk melding om den sprengte politibilen klokken 19.25 fredag kveld, og en enslig gjerningsmann skal ha blitt sett løpende bort fra stedet like før det smalt.

Politibilen ble ikke antent av eksplosjonen, men ble kraftig skadet. Både panseret og den ene langsiden er ødelagt, og røyken var synlig.

– Det er et angrep på hele rettskjeden når man sprenger en politibil på denne måten, sier distriktspolitisjef Andy Roberts til Aftonbladet.

Et øyenvitne forteller til avisen at han satt i leiligheten sin på den andre siden av gaten for der politibilen sto da han hørte et kraftig smell mens leiligheten ble opplyst av et sterkt lys.

– Det var latterlig kraftig, og det ryker fortsatt fra panseret på bilen, sier naboen.