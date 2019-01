Utover natten har det kommet inn flere ubekreftede meldinger om nye eksplosjoner og skuddsalver. Klokken 06.45 lokal tid skriver nyhetsbyrået AP at det er hørt nok en eksplosjon og skuddsalver ved det rammede hotellet.

De siste skuddsalvene kom en stund etter at flere overlevende som har vært innesperret på hotellet over natten, ble hentet ut.

Politisjef Joseph Boinnet sier angrepet begynte rundt klokken 15 tirsdag, med eksplosjoner ved biler utenfor en bank, tett etterfulgt av et selvmordsangrep ved hotellobbyen.

Al-Shabaab

En politioffiser i byen meldte at 15 er drept, kort tid etter at en ansatt ved et likhus i Nairobi opplyste til Reuters at dødstallet er på 14. Flere sykehus i byen har bedt om bloddonasjoner.

Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for angrepet. Det er foreløpig uklart om de ansvarlige for angrepet er blitt pågrepet. Overvåkningsbilder viser at det var minst fire personer involvert i angrepet.

Islamistgruppen selv hevder via sitt nyhetsbyrå Shahada at det er 47 som er drept.

Overvåkningsbilder via AP / NTB scanpix

Motstridende opplysninger

Innenriksminister Fred Matiang'i kunngjorde sent tirsdag kveld at alle bygningene i og rundt hotellanlegget som var rammet av angrepet fra ekstremistene, er blitt sikret, og at sikkerhetsstyrker var i gang med en avsluttende opprydningsaksjon.

– Jeg gjentar at situasjonen er under kontroll og at landet er trygt, sa han

TV-kanalen NTV rapporterer at det ble avfyrt nye skudd over en time etter ministerens utsagn.

Nyhetsbyrået DPA skriver at en av deres reportere skal ha hørt nye, tunge skuddsalver og to nye eksplosjoner i det samme tidsrommet.

Mer enn tolv timer etter angrepet sier flere AP har snakket med, at de har familiemedlemmer som stadig gjemmer seg på åstedet.

Ben Curtis / AP / NTB scanpix

Rettet mot amerikanere

Ifølge kenyanske myndigheter var målet for angrepet en amerikansk konferanse organisert av amerikanere ved Dusit hotell.

– Møtestedet for konferansen ble imidlertid endret i siste øyeblikk, sier sjef for antiterrorenheten i det kenyanske politiet (ATPU), Mawira Mungania.

Han tilføyer at angriperne mislykkes i å entre hotellet, og angrep derfor en nærliggende bygning. En amerikansk statsborger er blant de drepte. Blant de døde er også en britisk statsborger, ifølge Sky News.

CNN-journalisten Omar Nor, som dekker Somalia, skriver på Twitter at to somaliere er bekreftet døde etter angrepet.

Fryktelige scener

En politioffiser som har snakket med AP, sier at det etter det brutale angrepet lå igjen døde kropper nede i kafeen og i kontorlokalene ved hotellet. Ifølge ham var det ikke tid til å telle de døde etter angrepet.

– Det er fryktelig. Det jeg har sett er fryktelig, sier Charles Njenga, som overlevde angrepet.

– Jeg kunne ikke tro at jeg var i live. Smellet var så høyt og det ristet i hele komplekset, sier Enoch Kibet, som jobber som vaskehjelp på kafeen i komplekset.

Al-Shabaab har flere ganger gjennomført terroraksjoner i Kenya som har kostet hundrevis av mennesker livet. I 2013 ble 67 drept da flere gjerningsmenn angrep kjøpesenteret Westgate i Nairobi. I 2015 ble 148 studenter drept i et angrep på høyskolen Garissa University College.

Al-Shabaab sier angrepene er for å hevne utstasjoneringen av kenyanske tropper i Somalia, som har vært herjet av borgerkrig siden 1991.