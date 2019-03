Etterforskere tror skandalen kan vokse og rulle videre i månedsvis etter hvert som detaljene blir kjent.

– Disse foreldrene utgjør en slags liste over rikdom og privilegier, sa statsadvokat Andrew Lelling da siktelsene ble offentliggjort tirsdag.

Det er FBI som har avslørt et omfattende opplegg der foreldre har betalt tusenvis av amerikanske dollar for å få barna sine inn på eliteuniversiteter som Yale, Georgetown og Stanford, melder amerikanske medier.

Blant annet foregikk prosessen slik at foreldre betalte en rådgiver for å bestikke trenere og andre universitetsansatte. Trenerne skal ha mottatt penger for å godta søkere som idrettsutøvere – selv om de egentlig ikke var gode nok. På den måten fikk elevene skoleplass ved universitetet.

Ettertraktede eliteuniversiteter

Blant de rammede lærestedene er kjente universiteter som Yale, Stanford, Georgetown, Wake Forest, University of Texas, University of Southern California og the University of California, Los Angeles (UCLA).

Ingen av læresteden er mistenkt i saken, og de siktede ansatte har fått avskjed eller er suspendert.

Fotball, roing og lærevansker

Blant eksemplene fra siktelsene:

En tenåringsjente som ikke var spesielt god i fotball ble vervet til Yale som stjernespiller. Foreldrene betalte 1,2 millioner dollar under bordet.

En videregående elev fikk hjelp til opptakstesten ved University of Southern California fordi han angivelig hadde lærevansker. Foreldrene betalte minst 50.000 dollar.

Samme universitet tok opp en annen student fordi hun var et talent innen roing. Beviset: Et bilde av en annen person i en båt. Dette kostet foreldrene 200.000 dollar.

AP / NTB scanpix

Firma skal ha organisert eksamensjuks

Blant de siktede er skuespillerene Lori Loughlin og Felicity Huffman. Nyhetsbyrået AP har bedt skuespillernes advokater om kommentar til anklagene, så langt uten å få svar. Huffman vant blant annet en Emmy for sin rolle i TV-serien Frustrerte fruer. Loughlin er særlig kjent for sin rolle i TV-serien Under samme tak.

Tilsammen er det over 40 siktede i saken. 33 av disse er foreldre. I tillegg er flere trenere ved eliteuniversitetene siktet.

Firma sentralt i siktelsen

Ifølge siktelsen er et firma som heter Edge College & Career Network sentralt i skandalen.

I flere tilfeller skal ansatte ved firmaet ha gjennomført opptaksprøver på vegne av eleven, gitt eleven svarene på spørsmålene, eller rettet oppgavene for eleven.

En 58 år gammel mann ved navn William «Rick» Singer er siktet for å ha organisert bestikkelser og eksamensjuks. Det er han som eier firmaet Edge College & Career Network.

Steven Senne, AP/NTB scanpix

– Familiene mine vil ha garanti

De 33 foreldrene som er siktet i saken ble navngitt til FBI som følge av at Singers opplegg med juks og bestikkelser ble avslørt. Den britiske avisen The Guardian skriver at Singer i en telefonsamtale med en av foreldrene, har oppsummert opplegget sitt slik:

«Det vi gjør er å hjelpe de rikeste familiene i USA med å få barna deres inn på skolene. Familiene mine vil ha garanti.»

Over 200 FBI-agenter var involvert i etterforskningen, som ble kalt «Operation Varsity Blues». Aksjonen skal ha pågått godt over ett år.

– Begavede fikk avslag

Statsadvokat Lelling oppsummerte det hele slik:

– For hver student som er tatt opp ved svindel, har en ærlig og begavet student fått avslag, sa han. Foreløpig tyder mye på at de fleste ungdommene beholder studieplassene. I hovedsak er det foreldrene som er mistenkt for å ha fusket.