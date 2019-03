Stor korrupsjonssak rulles opp ved amerikanske universiteter

– Disse foreldrene utgjør en liste med rikdom og privilegier, sa statsadvokat Andrew Lelling da siktelsene ble offentliggjort tirsdag.

Det er FBI som har avslørt et omfattende opplegg der foreldre har betalt tusenvis av amerikanske dollar for å få barna sine inn på eliteuniversiteter som Yale, Georgetown og Stanford. Det skriver BBC.

Blant annet foregikk prosessen slik at foreldre betalte en rådgiver for å bestikke trenere og andre universitetsansatte. Trenerne skal ha mottatt penger for å godta søkere som idrettsutøvere – selv om de egentlig ikke var gode nok. På den måten fikk elevene skoleplass ved universitetet.

Firma skal ha organisert eksamensjuks

Blant de tiltalte er skuespillerene Lori Loughlin og Felicity Huffman, i tillegg til Huffmans ektemann William H. Macy. Nyhetsbyrået AP har bedt skuespillernes advokater om kommentar til anklagene, så langt uten å få svar.

Tilsammen er det minst 40 siktede i saken. 33 av disse er foreldre. I tillegg er flere trenere ved eliteuniversitetene siktet.

Ifølge BBC er det et firma titulert Edge College & Career Network som står bak brorparten av bestikkelsene. Foruten pengeutbetalingene, skal det også ha foregått systematisert juks i forbindelse med eksamen.

I flere tilfeller skal ansatte ved firmaet ha gjennomført eksamen på vegne av eleven, gitt eleven svarene til eksamensspørsmålene, eller rettet eksamensoppgaven for eleven.

En 58 år gammel man ved navn William «Rick» Singer er siktet for å ha organisert bestikkelser og eksamensjuks. Det er han som eier firmaet Edge College & Career Network.

– Familiene mine vil ha garanti

De 33 foreldrene som er siktet i saken ble navngitt til FBI som følge av at Singers opplegg med juks og bestikkelser ble avslørt. Den britiske avisen The Guardian skriver at Singer i en telefonsamtale med en av foreldrene, har oppsummert opplegget sitt slik:

«Det vi gjør er å hjelpe de rikeste familiene i USA med å få barna deres inn på skolene. Familiene mine vil ha garanti.»

Ifølge The Guardian var over 200 FBI-agenter involvert i avdekkingen av skandalen, som ble kalt «Operation Varsity Blues». Etterforskningen skal ha tatt godt over ett år å gjennomføre.