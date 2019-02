Dømt til livsvarig fengsel for bilmassakre i Australia

James Gargasoulas (29) drepte seks personer da han kjørte i full fart i den sentrale handlegaten Bourke Street i Melbourne i januar for to år siden. Vitner forteller at «folk fløy gjennom luften» og andre løp febrilsk til siden. Nærmere 40 personer havnet på sykehus i tillegg til de drepte.

Da Gargasoulas ble dømt til minimum 46 års fengsel fredag, beskrev dommer Mark Weinberg det som et av de verste massedrapene i Australia noensinne.

Blant de drepte var en tre måneder gammel baby og en 10 år gammel jente.

Dommeren sa at Gargasoulas var fullstendig klar over hva han gjorde, til tross for at han skal ha vært i en psykotisk tilstand som følge av narkotikabruk.

Drapsmannen har i løpet av rettssaken beklaget sine handlinger.

– Men det ordner ingenting om jeg sier unnskyld. En langvarig straff vil heller ikke endre på det jeg har gjort, sa han.

Dommer Weinberg vurderte uansett ikke Gargasoulas som genuint angrende og la til at det var bare var enorme tilfeldigheter som gjorde at ikke flere ble drept.