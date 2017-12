Kvinner som anklager Trump for trakassering holder pressekonferanse – de bør bli hørt, sier USAs FN-ambassadør

Et titall kvinner har anklaget presidenten for seksuell trakassering over flere år. Trump selv avviser alle anklager.

Kvinnene vil ifølge kanalen be Kongressen etterforske anklagene mot presidenten. Den siste uken har tre amerikanske politikere gått av som følge av lignende anklager.

Støtte fra USAs FN-ambassadør

Kvinnene som har anklaget president Trump for seksuell trakassering, bør bli hørt, sier USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Haley sa til CBS søndag at hun er vanvittig stolt av alle kvinnene i USA som har stått frem med anklager mot amerikanske politikere og fremtredende figurer i filmindustrien den siste tiden:

– Jeg tror det vil gjøre folk mer bevisste på situasjonen, og ikke bare i politikken.

Stiller opp hos kjent TV-journalist

Haley sa også at uttalelsen hennes også gjelder Trump.

– Alle kvinner som anklager noen, bør bli hørt, sa Haley.

Tre av kvinnene som hevder at de er blitt trakassert av presidenten, stiller også opp til intervju på NBC hos Megyn Kelly.

Under valgkampen antydet Trump at Kelly stilte ham kritiske spørsmål fordi hun hadde mensen.

Folkets avgjørelse

På spørsmål om hvorvidt det at Trump ble valgt til president gjør at saken er et tilbakelagt kapittel svarte FN-ambassadøren at det er det den amerikanske befolkningen som avgjør.

– Jeg vet at han ble valgt. Men vet du hva, jeg mener kvinner alltid bør kunne føle seg trygge når de står frem. Og vi bør alle være villige til å lytte til dem.