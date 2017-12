Et friskt pust for kongefamilien, skriver britiske Financial Times.

Et eventyr med mening, skriver Toronto Star i Meghan Markles hjemby.

Vil forandre Storbritannias forhold til rase for alltid, skriver The Guardians kommentator.

Mandag erklærte det britiske kongehuset at «Hans kongelige høyhet prins Henry av Wales og Ms. Meghan Markle er forlovet og skal inngå ekteskap». Hoffet publiserte en video. Der fortalte de to forelsket om forholdet, frieriet og fremtiden.

Siden har britisk presse - og til dels verdenspressen - vært intenst opptatt av Markle og hennes utkårede Harry, som er nummer fem i arverekkefølgen til den britiske tronen.

«En skilt, farvet, Hollywood-skuespilller som gikk på katolsk skole skal gifte seg med sønnen til den neste kongen», skrev Daily Telegraph på lederplass, og fortsatte: «En slik setning kunne rett og slett ikke vært skrevet for en generasjon siden».

Fredag var de to på sitt første offisielle oppdrag. I Nottingham besøkte paret et ungdomsprosjekt som skal øke oppmerksomheten om hiv og aids. Langs gatene sto folk og ventet timevis i kulden for å få et glimt av de nyforlovede. Håndvesken Markle bar, ble utsolgt på minutter etterpå, ifølge flere medier. Ifølge The Times gjorde hun stor lykke blant de fremmøtte og har allerede lært seg å opptre «The Windsor Way».

Samtidig streifer forlovelsen innom - og åpner opp for - en rekke aktuelle debatter i Storbritiannia. Her er fem eksempler:

1. Rase

I Norge ble det oppstyr da Stavanger Aftenblad i første omgang omtalte Markle som mulatt. Også i Storbritannia er hennes hudfarge og familiebakgrunn bakgrunn for diskusjoner.

– Ikke undervurder symbolet et kongelig ekteskap er. Fra nå av vil det være umulig å hevde at det å være svart på noen måte er uforenlig med å være britisk, kommenterte Alfua Hirsch i The Guardian.

Fra TV

2. Likestilling

Markle markerte seg allerede som 11-åring i et TV-innslag i kampen mot kjønnsdiskriminerende reklame. Som voksen har hun talt i FN om likestilling. Nå spørres det om hun kan være et symbol for feminisme samtidig som hun oppgir sin egen skuespillerkarrière for å gifte seg. Markle har i mange år hatt en viktig rolle i TV-serien Suits, som spilles inn i Toronto i Canada.

– Det avhenger av hvor mye godt hun kan gjøre for samfunnet sammen med sin ektemann Harry, mener kommentator Judith Timson i Toronto Star.

3. Brexit

Britenes utmelding av EU - populært kalt brexit - er landets vesentligste politiske sak. Den heftige debatten splittet landet med en opprivende valgkamp frem mot sankthansaften i fjor. 2. juli la Markle ut et bilde fra en protest mot brexit. «Hvis EU forlater meg nå...», skrev Markle i en litt kryptisk kommentar som likevel tolkes som skepsis til britisk EU-utmelding.

Flere britiske medier har skrevet om at Markle heretter må være langt mer varsom i kontroversielle politiske spørsmål som kritikk av brexit og USAs president Donald Trump.

4. Innvandring

Ettersom Markle er amerikansk statsborger, må hun søke for å kunne komme til Storbritannia og gifte seg med Harry. Hun må ifølge reglene reise hjem til USA for å søke derfra. Caroline Coombs er aktivist for familiegjenforening for ektefeller. Hun skriver i tidsskriftet New Statesman at «Harry og Meghan Markle viser at utenlandsk kjærlighet er ukontroversielt - med mindre du er fattig». Coombs vil endre kravene om hvor mye man må tjene for at en ektefelle skal få oppholdstillatelse.

5. Kirke og skilsmisse

Når Meghan Markle gifter seg med Harry, blir det den første gang en britisk kongelig får gifte seg med en fraskilt person i kirken.

Da kronprins Charles i 2005 skulle gifte seg meg Camilla Parker-Bowles, måtte de vies på rådhuset i Windsor og nøye seg med en kirkelig velsignelse. Der måtte de dessuten gjennom en botsbønn der de angret sine synder.

På 1930-tallet måtte kong Edward gå av fordi han ville gifte seg med den fraskilte amerikanske Wallis Simpson.

Nå har erkebiskopen av Canterbury uttrykt begeistring over at Harry og Meghan Markle vil «avgi sine løfter foran Gud».

Samtidig går det en debatt i Storbritannia om å endre skilsmisselovene. I dag må man oppgi en grunn til skilsmissen hvis man vil unngå en lang separasjonstid.