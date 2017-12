Bali-vulkanens aktivitet har avtatt

– Aktiviteten har sunket siden torsdag. Det har ikke vært noe utbrudd i dag. La oss håpe den fortsetter å roe seg ned, sa Gede Suantika, lederen for det indonesiske senteret for vulkanologi og håndtering av geologisk risiko.

Han har tidligere advart om at vulkanen ligger an til å få et større utbrudd.

Mandag ble farenivået hevet til det høyeste nivået, og omkring 100.000 mennesker fikk beskjed om å evakuere.

Den internasjonale flyplassen i Denpasar på øya var stengt i to og en halv dag etter at aske og røyk satte en stopper for flytrafikken.

Vulkanen Agung hadde sitt siste store utbrudd i 1963.

Da mistet rundt 1.600 mennesker livet.