– Skulle det komme frem bevis som indikerer at en statsmakt er ansvarlig, så vil den britiske regjeringen svare på passende og kraftfullt vis, sa Johnson til parlamentarikerne tirsdag.

Den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia Skripal ble funnet bevisstløse på en benk ved et kjøpesenter i Salisbury søndag, i kritisk tilstand etter å ha fått i seg et ukjent stoff.

De to ble sendt til sykehus og det gjøres nå tester for å identifisere hva det var som gjorde dem syke.

Foto: AP / NTB scanpix

– Russisk innblanding

Johnson fortalte også at «det vil bli svært vanskelig å se for seg at britisk tilstedeværelse under sommerens verdensmesterskap i fotball i Russland vil forløpe på normalt vis», dersom det skulle vise seg at Moskva står bak den ukjente sykdommen.

Parlamentariker Tom Tugendhat, som leder utenrikskomiteen, sier saken «har alle kjennetegn på et russisk angrep», men legger til at det er for tidlig å slå fast noe.

I likhet med sin partifelle Johnson sier parlamentarikeren at britene må komme med kraftfullt motsvar. Det kan innebære innreiseforbud, sanksjoner og frysing av kontoer, foreslår Tugendhat.

REUTERS TV / X00514

Russland avviser

– Vi registrerer at en tragisk situasjon har oppstått. Men vi har ikke informasjon om hva som kan være årsaken, eller hva denne personen gjorde, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Peskov sier at britiske myndigheter ikke har bedt om bistand i etterforskningen. Peskov legger til at Moskva er klar til å samarbeide dersom britene ber om det.

Den russiske ambassaden i London avviser koblinger mellom den russiske stat og den ukjente sykdommen.

– Meldinger i mediene gir inntrykk av at dette var en planlagt handling utført av russiske myndigheter, noe som slett ikke er realiteten, heter det i en uttalelse.

Kritisk

I løpet av de siste to årene har Skripals kone, sønn og eldre bror mistet livet, melder BBC.

66 år gamle Sergej Skripal ble funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England søndag sammen med sin 33 år gamle datter Julia Skripal.

Øyenvitnet Freya Church sier at det så ut som de to hadde fått i seg «noe veldig sterkt».

– På benken var det et par, en eldre mann og en yngre kvinne. Hun lente seg på en måte inntil ham. Det så ut som hun hadde besvimt, sier Church.

– Han gjorde på sin side noen merkelige håndbevegelser, mens han så opp til himmelen, legger hun til.

De to hadde ingen synlige skader.

Steve Parsons / TT / NTB scanpix

Innrømmet spionasje

Skripal ble i 2006 dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia. Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han fikk asyl i Storbritannia.

AP trekker paralleller til en lignende sak i 2006, da den tidligere russiske spionen Aleksandr Litvinenko døde etter å ha drukket radioaktiv te på et hotell i London.

I en rapport fra 2016 skriver en britisk dommer at Russlands president Vladimir Putin trolig hadde forhåndsgodkjent drapet på Litvinenko, som de tror ble gjennomført av to russiske agenter.

Storbritannia innførte sanksjoner mot Russland etter Litvinenko-drapet, og forholdet mellom de to landene har siden vært svært anspent.