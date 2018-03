Kim droppet missilpynten da sørkoreanerne ble invitert på middag

For første gang kunne den nordkoreanske lederen tisdag motta en regjeringsdelegasjon fra nabolandet i sør.

I mer enn fire timer satt Kim-Jong un og hans kone Ri Sol Ju til bords sammen med de ti sørkoreanerne som hadde tatt turen over grensen, ifølge en talsperson for Sør-Koreas president.

Blant de sørkoreanske gjestene var spionsjef Suh Hoon og den nasjonale sikkerhetssjefeen Chung Eui-yong.

Møtet i den nordkoreanske hovedstaden regnes som et gjennombrudd i forholdet mellom landene etter et halvår preget av frykt og uro som en følge av Nord-Koreas prøvesprenging av en atombombe i september.

Ingen medier fikk fotografere den historiske middagen, men bildene fra statlige koreanske medier viser en tilsynelatende opplagt og svært blid Kim Jong-un idet han hilser på gjestene fra sør.

Missilmodeller som bordpynt

Den rosa duken på det runde middagsbordet var dekorert med blomster og en forseggjort figur av galopperende hester. Både rødvin og koreanske drikkevarer var plassert foran vertene og gjestene.

– Middagen skred frem i en varm atmosfære som flommet over av følelser av medborgerskap, heter det i en melding fra det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Borddekorasjonen var en helt annen enn den Kim kunne skilte med i juli i fjor, da han inviterte sine fremste våpenforskere til fest for å feire utviklingen av atomvåpen og missiler som Nord-Korea hevder kan nå helt frem til USA.

Også den gang satt Kims kone ved hans side, men ellers var det meste ulikt. Blant annet var bordet dekorert med noen store modeller av missiler, flere flasker med drikkevarer og to store bananklaser.

Håp om nye samtaler mellom nord og sør

Tirsdagens middag i Pyongyang kan være et steg på veien mot et toppmøte mellom Kim Jong-un og Moon Jae-in, den sørkoreanske presidenten. Det vil i så fall være første gangen ledere fra de to landene møtes siden 2007.

– Partene oppnådde en tilfredsstillende avtale om fremtidige samtaler, heter det i en melding fra det nordkoreanske nyhetsbyrået

Den koreanske halvøya har vært delt i snart 70 år, og landene har formelt aldri avsluttet krigen som endte med en våpenhvile i 1953. Forsøk på forsoning mellom partene har tidligere endt opp i skuffelse, men begge parter virker nå innstilt på en forsiktig tilnærming.