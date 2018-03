Det er 15 prosent færre enn for ti år siden, men man er fortsatt langt fra å nå målet med å ha avskaffet denne praksisen innen 2030. Slik det ser ut nå, vil 150 millioner jenter giftes bort som barn innen den tid.

– Når en jente blir giftet bort som barn får det konsekvenser for resten av livet. Sjansen for at hun fullfører skolegangen minsker, mens risikoen for å bli mishandlet av ektemannen øker. Risikoen for komplikasjoner under graviditeten øker også, sier Anjo Malhotra, sjefrådgiver i UNICEF.

Barnebruder og barneekteskap. La oss skrote disse elendige begrepene, skriver Ingeborg Senneset

– Lang vei å gå

Ifølge UNICEF ble 650 millioner av verdens kvinner gift som barn.

Både i Asia og Afrika sør for Sahara har man de siste årene sett en nedgang. I Asia er tallet i dag 30 prosent sammenlignet med 50 prosent for ti år siden. I Afrika sør for Sahara har tallet sunket fra 43 til 38 prosent.

– Dette er gledelige nyheter, men vi har ennå en lang vei å gå, sier Malhotra.

Ifølge UNICEF har det vært et tydelig skifte i hvor praksisen er mest utbredt, og én av tre barn som giftes bort befinner seg i Afrika sør for Sahara. Tidligere var det én av fem.