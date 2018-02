Sør-Sudan: Bortførte barn selges for kveg

For to år siden forsvant tre av Deng Machars barn, to, fire og fem år gamle, fra den opprørerkontrollerte byen Akobo omtrent midt i Sør-Sudan. Samme dag ble åtte andre barn bortført fra byen, trolig av den rivaliserende folkegruppen murle. Ingen av dem er sett siden.

– Det ville vært lettere om de var døde. For da kunne jeg glemme, sier Machar til nyhetsbyrået AP.

– Verdt 20 kyr

Trenden er foreløpig lite kjent, men den vokser: Barnebortføringer mellom klaner har økt i takt med krigshandlingene, en tiltakende hungersnød og en økonomi i ruiner, ifølge hjelpearbeidere.

– Dette er et reelt problem som myndighetene raskt må ta tak i, sier leder for en lokal hjelpeorganisasjon, Edmund Yakani.

Ifølge myndighetene i Akobo er 37 barn blitt kidnappet siden 2016.

Murler som AP har snakket med, innrømmer at de bortfører og selger barn. Ifølge en av dem kan et barn være verdt 20 kyr, eller om lag 7.000 dollar.

Nye forhandlinger

Saken blir kjent samtidig som de krigende partene i Sør-Sudan mandag nok en gang satte seg til forhandlingsbordet i et nytt forsøk på å få slutt på den drøyt fire år lange borgerkrigen.

Det er Sør-Sudans naboland, de såkalte IGAD-landene, som har tatt initiativet til det som kalles «High Level Revitalization Forum» for å gjenopplive fredsavtalen i Sør-Sudan.

– Dette kan bli deres siste sjanse, advarte IGADs forhandlingsleder Workineh Gebeyehu da forhandlingene startet i Etiopias hovedstad Addis Abeba mandag.

IGADs tålmodighet er i ferd med å bli tynnslitt etter at en rekke andre fredsforsøk har mislyktes. Sør-Sudan er inne i sitt femte år med borgerkrig, der både regjeringshæren og opposisjonsstyrkene har stått bak etnisk motiverte drap, gjengvoldtekter og andre alvorlige overgrep. Titusener er drept, over to millioner drevet på flukt, mens fem millioner er truet av hungersnød.

Skutt i filler

Den siste avtalen om våpenhvile, som ble inngått 24. desember, ble skutt i filler bare timer etter at den trådte i kraft. Sørsudanske myndigheter og opposisjonen beskylder hverandre for å være den som brøt avtalen.

Opposisjonen uttalte også nylig at de vil gå til geriljakrig dersom forhandlingene mislykkes.

Sørsudanske kirkeledere har sendt en egen representant til forhandlingene med krav om at alle krigende parter i landet legger ned våpnene. De makter ikke mer overgrep, uansvarlighet og brutte avtaler, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

– Våre partnere sier at det ikke kan være noen forhandlinger om maktfordeling før partene har lagt ned våpnene. FNs generalsekretær har et poeng når han sier at han aldri har opplevd ledere som bryr seg så lite om sitt eget folk, sier hun.

Trapper opp presset

Både USA og landene i regionen har trappet opp presset mot «spoilere» som de hevder bidrar til å undergrave fredsprosessen. Lørdag kunngjorde USA at de har innført restriksjoner på våpensalg til landet.

Borgerkrigen i Sør-Sudan startet som en politisk maktkamp mellom president Salva Kiir og visepresident Riek Machar. Konflikten fikk raskt etniske overtoner, og etter hvert har stadig flere utbrytergrupper blitt dannet. I Addis Abeba er begge de krigende fraksjonene i partiet SPLM samlet, i tillegg til minst seks utbryterpartier.