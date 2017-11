Tyskerne våknet opp til en ny og svært uvant situasjon mandag morgen. Et politisk sjokk, kalte kommentatorer det. Euroen svekket seg og børsene falt. Og det blir stilt spørsmål ved fremtiden til Europas mektigste politiske leder. De fire uker lange regjeringsforhandlingene mellom Angela Merkels kristeligdemokrater (CDU/CSU), det liberalistiske Fridemokratene og partiet De grønne, hadde mislyktes.

Derfor var det knyttet stor spenning til pressekonferansen president Frank-Walter Steinmeier skulle holde i mandag ettermiddag, etter et møte med Angela Merkel. Steinmeier kalte situasjonen unik, men tok hverken til orde for nyvalg eller mindretallsregjering. I stedet ba ham partiene prøve enda hardere. Steinmeier, som tidligere har vært utenriksminister, sa at verden følger med på det som skjer i Tyskland og at det er bekymringsfullt for naboene om landet ikke klarer å stable på plass en stabil regjering.

Hva skjer nå?

Angela Merkel har i teorien tre muligheter, hvis hun ikke lykkes med å få på plass en regjeringskoalisjon med flertall i forbundsdagen.

President Frank-Walter Steinmeier kan lyse ut nyvalg. Merkel kan prøve å danne en mindretallsregjering med De Grønne eller andre. Hun kan prøve å overtale sosialdemokratene til å fortsette i storkoalisjon.

Men på en pressekonferanse mandag ettermiddag gjorde SPD-leder Martin Schulz det klart at de ikke ønsker å fortsette i noen storkoalisjon og at de mener velgerne bør få muligheten til å si sitt.

Han skal ha møte med president Steinmeier onsdag.

Hvorfor brøt forhandlingene sammen?

De siste fire årene har Angela Merkel regjert med sosialdemokratene (SPD) i en storkoalisjon. Men etter valget i høst, der både Merkels parti og SPD gjorde det elendig, sa sosialdemokratene at de ikke ville fortsette. Dermed har Merkel lett etter nye partnere, Fridemokratene og De grønne. Etter fire uker med forhandlinger, overrasket lederen for Fridemokratene, Christian Lindner, med å gå ut og si at tilliten var borte og avstanden for stor.

Hva var de største flokene?

Innvandring, klima og tettere EU-samarbeid var tre vanskelige spørsmål i regjeringsforhandlingene, ifølge Deutsche Welle. Det gjaldt blant annet spørsmålet om familiegjenforening for innvandrerne som kom til Tyskland under flyktningbølgen i 2015 og hvor mange flyktninger som kan få komme til landet hvert år. Det innvandringsfiendtlige partiet Alternativ for Tyskland (AfD) fikk over 12 prosent ved sist valg og hentet mange av velgerne sin hos kristeligdemokratene. De Grønne ønsket en mer liberal politikk enn de to andre partiene. De ønsker også å avvikle kullkraftverk raskere enn de andre. Fridemokratene har dessuten vært uenig med de andre om eurosonen skal samarbeide enda tettere, samt om skatt.

Dette vet vi om velgerne som stemte frem Alternativ for Tyskland.

HANNIBAL HANSCHKE / Reuters / NTB scanpix

Hvor stort nederlag er dette for Merkel?

Generalsekretær Kate Hansen Bundt i Den norske Atlanterhavskomiteen følger tysk politikk tett. Hun sier at det som nå har skjedd er et nederlag for «Merkels metode».

– Man snakker om Merkel-metoden, om å sitte rolig, tilbakelent, sitte opp hele natten og la tiden jobbe for store kompromisser. Det har vært Angela Merkels politiske metode. Situasjonen betyr også at hun ikke får gjort noe på den europeiske banehalvdelen så lenge hun ikke får stablet en regjering på bena, sier Bundt.

Hun peker på at det også bli spekulert i tysk presse på om Merkel ikke vil stille om det blir nyvalg.

– Det vil i så fall være dramatisk. De har ingen klare arvtagere ennå, sier Bundt.

Markus Schreiber / AP / NTB scanpix

Hva skjer om det blir nyvalg?

I praksis betyr det at det blir arrangert nyvalg i løpet av 60 dager. Men det er usikkert hvilken betydning det vil få for partienes oppslutning og om det vil gjøre det enklere å stable på plass en regjering. Ifølge Reuters frykter de etablerte partiene at Alternativ for Tyskland, som ble tredje største parti ved forbundsdagsvalget i september, vil styrke seg ytterligere. Den siste meningsmålingen fra Forsa viser at oppslutningen om partiene er nokså uforandret siden valgsjokket i september.

HANNIBAL HANSCHKE / Reuters/ NTB scanpix

Hvorfor ikke mindretallsregjering?

Tysklands historie gjør at landet skyr mindretallsregjeringer. Erfaringene fra Weimar-republikken og deretter nazistenes overtagelse, har gjort at tyskerne vil ha stabile regjeringer.

– For tyskerne er politisk stabilitet alfa og omega. Det skyldes hele forrige århundre. I Tyskland vinner du valg med slagordet «ingen eksperimenter», sier Bundt.

Hun sier at en mindretallsregjering vil bety at Merkel vil måtte gå med «bøyd nakke» i Forbundsdagen for å finne flertall for hvert enkelt lovforslag. Det ønsker Merkel å unngå.