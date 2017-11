Den årlige demonstrasjonen for å markere årsdagen for studentopprøret mot militærjuntaen i 1973 gikk fredelig for seg. Men etterpå ble stemningen amper.

I hovedstaden Aten kastet hundrevis av ungdommer steiner og bensinbomber mot politiet da de støtte sammen i sentrum av byen. Politiet svarte med tåregass.

Også i Hellas' nest største by Thessaloniki var det voldelige sammenstøt.

Minst to personer ble såret, deriblant en kvinne som er innlagt på sykehus med brannskader.