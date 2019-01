En thailandsk popskandale har gitt nytt liv til begrepet «nazi chic». Men det er ikke bare i Asia at holocaust-kunnskapen blir dårligere.

Søndag måtte en thailandsk popstjerne møte på den israelske ambassaden i Bangkok for å be om unnskyldning for sin manglende kunnskap om holocaust.

19 år gamle Pichayapa Natha, bedre kjent som Namsai, synger i en av Thailands mest kjente popgrupper, BNK48.

Etter en konsertøvelse fredag ble et bilde av henne spredt i sosiale medier. Der har hun på seg en T-skjorte med et hakekors.

Manglende kunnskap

Namsai ba om unnskyldning i et innlegg på sin Instagram-konto. Hun antydet at feilen skjedde fordi hun vet for lite om jødenes historie.

Israels ambassadør til Thailand, Shapira Smadar, kunne berolige sine Twitter-følgere med at Namsai og resten av bandet har gått med på å gå på kurs for å styrke sin kunnskap.

Ikke uvanlig i popkulturen

Det er langt ifra første gang at asiatiske popstjerner har fått kritikk for å misbruke nazistiske regalier.

I november fikk en koreansk popgruppe kritikk for å ha latt seg avbilde med klær med SS-symboler.

Plateselskapet Sony måtte i 2016 be om unnskyldning da den japanske popgruppen Keyakizaka46 kledde seg ut som nazister til halloween.

Også den sørkoreanske gruppen Pritz har ved flere anledninger båret sceneantrekk med røde armbånd som ligner SS-soldatenes uniformer.

Utbredt i Asia

Eksemplene på misbruk av nazistiske symboler stopper ikke i popkulturen.

Asiatiske skoleelever har fått kritikk for å kle seg ut som Hitler. Universiteter i Thailand og Taiwan har måttet beklage veggmalerier og skoleparader med referanser til nazismen.

Og i både India og Indonesia har nazismen vært brukt som tema for kafeer og spisesteder.

Samtidig bidrar asiatiske muslimers solidaritet med palestinere til Israel-skepsis også på politisk nivå.

Nylig ble Malaysia fratatt vertskapet for det paralympiske verdensmesterskapet i svømming. Landet hadde besluttet å utestenge de israelske deltagerne. I oktober la statsministeren i landet skylden på jødene for uroen i Midtøsten og beskrev jøder som «krok-nesede».

Punit Paranjpe / Reuters

«Nazi chic»

Å kle seg ut som nazister er så utbredt i Asia at fenomenet har fått tilnavnet «nazi chic», skriver CNN.

Elliot Brennan, forsker ved Institute for Security and Development Policy i Stockholm, sier til CNN at nazisymboler har en annen betydning i Asia enn i Europa. Der forbindes andre verdenskrig i større grad med japansk imperialisme enn med Nazi-Tyskland.

Brennan mener nazistiske symboler for asiatisk ungdom kan ha en undertone av punk og opprør mot makten.

Professor ved Hongkongs baptistuniversitet, Martin Chung, er enig. Han sier asiatisk ungdom ikke kan bruke venstresidens symboler for å gjøre opprør: Det vil minne for mye om kinesisk kommunisme.

I stedet tror Chung at trenden handler om kunnskapsløshet, men også det han kaller «offersjalusi»:

– Det er en allmenn følelse av at jødenes lidelse får mer plass i historien enn asiatisk lidelse.

– En form for antisemittisme

– Tanken om at jødenes lidelser under holocaust tar for mye plass, henger noen ganger sammen med en myk form for holocaustbenektelse, sier Vibeke Moe, stipendiat ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter.

Moe sier «offersjalusi» kan gi seg utslag i ideer om at jøder utnytter holocaust for å få sympati eller makt, eller i sin ekstreme form i konspirasjonsteorier om at jødene sto bak holocaust. Begge deler er en form for antisemittisme. – Men det kan også være andre ofre for forfølgelse som hevder at alt fokus blir satt på jødene. Moe mener det er bekymringsfullt at nazistiske symboler blir brukt i humoristisk eller useriøs sammenheng. – Det vitner om en enten kunnskapsløshet eller mangel på respekt, og ingen av delene skal man ta lett på, sier Moe.

Hun mener kunnskapen om holocaust avtar i Europa.

– Det er bekymringsfullt. Vi vet at antisemittisme og rasisme henger sammen, og kunnskap om holocaust er et kompass for fremtiden.

Ikke bare i Asia

En rekke undersøkelser de siste årene viser at kunnskapen om jødeforfølgelsene blir dårligere også i Vesten.

I Canada svarte nylig nesten halvparten av de spurte at de kunne ikke navnet på én konsentrasjonsleir eller jødisk getto i Europa. Nær en fjerdedel av dem mellom 18–34 år var ikke sikre på om de visste hva holocaust var.

svarte nylig nesten halvparten av de spurte at de kunne ikke navnet på én konsentrasjonsleir eller jødisk getto i Europa. Nær en fjerdedel av dem mellom 18–34 år var ikke sikre på om de visste hva holocaust var. USA: En lignende undersøkelse viste at 45 prosent av de spurte ikke kunne navnet på en eneste konsentrasjonsleir, mens hele 66 prosent av de mellom 18–34 år visste ikke hva Auschwitz var.

En lignende undersøkelse viste at 45 prosent av de spurte ikke kunne navnet på en eneste konsentrasjonsleir, mens hele 66 prosent av de mellom 18–34 år visste ikke hva Auschwitz var. Europa: En undersøkelse gjennomført av CNN i 2018, spurte 7000 personer fra syv europeiske land hva de visste om holocaust. En tredjedel svarte at de vet lite eller ingenting. Søndag publiserte en britisk stiftelse en rapport som viser at en av 20 briter tviler på at holocaust egentlig skjedde, mens én av 12 mener historien om holocaust er overdrevet.

Opplever mer antisemittisme

Samtidig sier europeiske jøder at de merker konsekvensene av utviklingen. En EU-undersøkelse blant 16.400 jøder i 12 land viste nylig at ni av ti europeiske jøder mener det er blitt mer antisemittisme de siste fem årene.