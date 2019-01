Onsdag kveld melder ABC at minst åtte mennesker av ulike årsaker er omkommet i forbindelse med ekstremværet. To personer døde i storbyen Detroit, og i delstaten Illinois omkom en mann etter å ha blitt påkjørt av en brøytebil.

I Milwaukee i Wisconsin ble en 55 år gammel mann tirsdag funnet død i en garasje, like ved en snøskuffe. Rettsmedisinere sier han var «kald og frossen» da han ble funnet.

I tillegg til de menneskelige tapene opplyser lokalt politi i Carroll fylke i Indiana at en zebra frøs i hjel på en gård i området.

Rich Hein / AP / NTB scanpix

Frostskader på minutter

– En av de kaldeste arktiske luftmassene i moderne tid brer seg sørover til Midtvesten, før den vil spre seg utover to tredjedeler av USA, opplyste den amerikanske føderale værtjenesten (NWS) og varslet temperaturer ned mot 40 minusgrader.

– Mennesker som blir eksponert for ekstremkulden, risikerer å bli rammet av frostskader i løpet av minutter, advarte NWS.

I Minneapolis og Chicago var det målt temperaturer på minus 30-tallet. Når vinden tas i betraktning, var den effektive temperaturen langt nede på 40-tallet. I Ponsford i Minnesota var den opplevde temperaturen -54 grader, lavest i USA.

Jernbanen i flammer

Sprengkulden har også satt Chicagos jernbaneskinner i brann, skriver CNN. I en video fra jernbaneselskapet Metra Rail (se under) kan man se et tog kjøre over skinner som er dekket i flammer.

Dette er imidlertid en kontrollert brann. Flammene kommer fra gassovner som ligger langsmed skinnene og skal holde dem varme.

Metra Rail bruker denne metoden for å hindre at metallet i skinnene krymper og at forbindelsen mellom jernbanesporene dermed ødelegges. Metoden utvider metallet og fjerner i tillegg is og snø fra skinnene.

Se video:

Farlig vind

Det er kaldere i Chicago enn i polområdene nå. Til sammenligning vil Antarktis få 28 minusgrader og laber bris på det kaldeste. Sibir vil få 14 minusgrader.

– Polarvirvel er kald luft som kommer fra polene, forteller statsmeteorolog Håvard Thorset til Aftenposten.

Den kalde luften man vanligvis bare finner rundt polene, er blitt dratt sørover med vind. Når temperaturene faller så mye, er luften som regel tørr og stille.

Skjermdump/Yr

– Det som gjør denne kulden litt spesiell og farlig, er kombinasjonen med vind, sier Thorset.

Det skal ikke være mer enn 6 m/s (lett bris) før luften føles 10 minusgrader kaldere når det er så kaldt. For jo kaldere det er, desto mer effektiv blir kulden. 30 minusgrader og lett bris gir 37 følte minusgrader, mens 2 minusgrader og lett bris gir 5 følte minusgrader.

Teresa Crawford / AP / NTB scanpix

– Hold dere hjemme

Flere bedrifter har bedt sine ansatte om å holde seg hjemme, skoler er blitt stengt, og hundrevis av flyavganger er innstilt.

Til og med postvesenet US Postal Service (USPS), som er kjent for å få frem posten uansett vær og vind, har måttet stanse sine leveringer i delstaten Iowa. I flere andre stater, blant annet North og South Dakota og Ohio, er det spådd den laveste temperaturen på en generasjon.

I Minneapolis åpnet myndighetene for at innbyggerne kunne søke tilflukt i rutebusser og tog for å holde varmen. I Atlanta ble over 300 flyavganger innstilt. Dette skjer samtidig med at byen forbereder seg på Super Bowl. I Chicago var over 400 flyavganger kansellert.

Jacqueline Larma / AP / NTB scanpix

I Chicago, USAs tredje største by, forventes det lavere temperaturer enn i enkelte deler av Antarktis – hvor det riktignok er sommer for tiden. Myndighetene i Illinois, Michigan og Wisconsin satte i verk kriseplaner for å håndtere ekstremværet.

– Vi trenger at alle gjør sitt og forsikrer seg om at familier og kjente er godt forberedt, sier guvernør J.B. Pritzker i Illinois.

Nam Y. Huh / AP / NTB scanpix

Trump ber om global oppvarming

Den amerikanske presidenten har tidligere uttalt at han er skeptisk til klimaendringer og hvorvidt de er menneskeskapte. I en twittermelding tirsdag poengterer han at dette tross alt er de laveste temperaturene som noensinne er blitt registrert i Midtvesten i USA.

– Hva i huleste skjer med global oppvarming? Vær så snill og kom tilbake så fort som mulig, vi trenger deg, skriver president Donald Trump på Twitter.