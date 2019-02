Politiet rykket først ut til hotellet, som ligger i Stockholm-området, etter å ha fått meldinger om mishandling.

Da de kom frem til hotellrommet, fant de et ungt par i 20-årene og en veske med det som ifølge Expressen skal ha vært en kraftig bombe.

Mannen og kvinnen er nå arrestert, mistenkt for forberedelser til allmennfarlig ødeleggelse. Mannen skal også være mistenkt for lovbrudd knyttet til våpenbesittelse, og kvinnen for narkotikalovbrudd. Ifølge Expressen prøver politiet nå å kartlegge de mistenkte personene og eventuelle terrorkoblinger.