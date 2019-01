Lokale medier opplyser sheriffkontoret i Polk County som kilde og at skytingene fant sted torsdag kveld lokal tid i Rockmart, som ligger 72 kilometer nordvest for Atlanta.

WXIA-TV melder at etterforskere leter etter én mistenkt og jobber ut fra at skytingen er knyttet til narkotika. Ifølge sheriffen er det to åsteder.

Det foreligger ingen utfyllende detaljer foreløpig.