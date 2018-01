To soldater drept og ti såret i angrep i Kabul

– En bombemann sprengte seg selv, og resten av angriperne ble omringet av våre styrker, sier talsmann Dawlat Waziri i det afghanske forsvarsdepartementet drøyt tre timer etter at angrepet startet.

I tillegg til mannen som sprengte seg selv, ble to andre av totalt fem angripere drept, sier Waziri til det tyske nyhetsbyrået DPA noe senere. Han sier en person ble pågrepet, mens den siste fortsatt kjempet mot sikkerhetsstyrkene.

– Det er hørt skudd, men det er rolig nå, sa talsmann Bashir Mujahid i det lokale politiet til TV-stasjonen TOLOnews en stund etter at angrepet startet. Han sier det var flere eksplosjoner og skyting utenfor et militærakademi vest i byen ved mandag morgen.

Hørte 11 eksplosjoner

Waziri sier det ikke var akademiet som ble angrepet. Satellittbilder viser at basen og akademiet ligger svært nær hverandre.

En afghansk offiser som bor i nærheten, sier han hørte minst elleve eksplosjoner, som kan ha kommer fra rakettdrevne granater.

IS hevder å stå bak angrepet mot militærbasen mandag morgen. Påstanden om at det er ekstremistgruppen som står bak, kommer fra gruppens propagandaorgan Amaq.

Angrepet kom bare to dager etter at over 100 personer ble drept og 235 såret i et bombeangrep utført av Taliban. Gruppen hevder å stå bak angrepet mot Hotel Intercontinental for en uke siden. Der ble 20 personer drept, og den norske forskeren Arne Strand fikk alvorlige fall- og røykskader.