Irans ledere slår hardere ned på demonstranter, politistasjoner angrepet

Flere politistasjoner i Iran er angrepet meldte landets myndigheter tirsdag, og etter disse angivelige angrepene så det ut til at politiets kamp mot demonstrantene tirsdag kveld ble mer intens, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Minst 22 mennesker var tirsdag kveld drept i konfrontasjoner mellom politi og demonstranter, ifølge BBC. Protestene startet i byen Mashhad torsdag 28. desember og har siden spredt seg til store deler av landet.

Ifølge CNN ønsker nå USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, å innkalle FNs sikkerthetsråd og Menneskerettighetsrådet i Genève til et hastemøte for å diksutere protestene «i dagene fremover».

– Vi kan ikke sitte stille. Folk i Iran roper om frihet, sier hun.

Ifølge myndighetene er flere enn 450 arrestert i hovedstaden Teheran siden lørdag, og flere hundre er også pågrepet i andre byer og landsbyer.

Regimet hevder: Medlem av den revolusjonsgarden skutt med jaktrifle

Freedom Messenger/AP /NTB scanpix

Skarpere front mot regimet

Demonstrasjonene viser med all tydelighet hvor misfornøyde iranerne er med sin tilværelse under et undertrykkende regime og med den økende fattigdommen i oljelandet.

Utgangspunktet var protest mot prisstigning og korrupsjon, men ganske snart begynte folkemengdene å rope slagord direkte mot landets president Hassan Rouhani og den øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

Khameneis kontor/AP/ NTB scanpix

På sin egen offisielle hjemmeside ble Khamenei sitert på denne erklæringen:

«De siste dagene har fiender av Iran brukt ulike midler, inkludert penger, våpen, politikk og etterretningstjenester for å skape trøbbel for den islamske republikk.»

Referansen til «fiender» er trolig rettet mot Israel, USA og sjiamuslimske Irans regionale erkefiende og rival, sunnimuslimske Saudi-Arabia.

President Hassan Rouhani har uttalt seg mer forsonlig ved å kalle protestene «en mulighet, ikke en trussel» og gjøre det klart at folket har rett til å demonstrere i gatene. Men presidenten skiller skarpt mellom vanlige demonstranter og dem han kaller «lovbrytere».

Kartet over viser noen av byene der det har vært demonstrasjoner, ifølge flere internasjonale medier.

Truer med strenge straffer

Talsmenn for rettsapparatet har advart ledere for demonstrasjonene om at de kan regne med hard straff for sine «forbrytelser», og at det kan bli aktuelt å reise tiltaler som kan medføre dødsstraff.

Aftenposten forsøkte tirsdag kveld via eksiliranere i Oslo å kontakte kilder i Iran, men kildene våget ikke å uttale seg, av frykt for å bli anklaget for å være «spioner».

Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

I motsetning til protestene mot det tvilsomme presidentvalget i 2009 har de pågående demonstrasjonene mot regimet tilsynelatende ingen nasjonale ledere, påpeker analytikere overfor nyhetsbyråene.

For snart ni år siden mobiliserte den såkalte Grønne bevegelsen millioner av mennesker mot daværende president Mahmoud Ahmadinejad.

Minst 30 ble drept og flere tusen ble arrestert i det som var de største massedemonstrasjonene i landet siden den islamske revolusjonen mot sjah Muhammed Reza Pahlavi i 1979.

Markeringer i utlandet

I flere hovedsteder, blant andre London, Oslo og Roma har eksiliranere de siste dagene demonstrert utenfor Irans ambassader for å vise sin støtte til opposisjonelle i hjemlandet.

Victoria Jones /AP / NTB scanpix

Omverdenen advarer iranske myndigheter mot overdreven maktbruk:

– Vi forventer at de garanterer for ytringsfriheten og retten til å demonstrere fredelig, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson maner til «meningsfylt debatt» om de legitime og viktige sakene demonstrantene fremmer.

– Følger demonstrasjonene i Iran med dyp bekymring, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på Twitter.

Også USAs president Donald Trump ga sin kommentar til situasjonen på Twitter: – Endelig går det iranske folket mot det brutale og korrupte iranske regimet. Folk har lite mat, stor inflasjon og ingen menneskerettigheter. USA følger med!