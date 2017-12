Ebadi: Uroen i Iran er bare begynnelsen på noe større

– Jeg tror ikke at demonstrasjonene kommer til å bli avsluttet så raskt. For meg ser det ut som om at vi er vitne til starten på en stor protestbevegelse som kan gå utover det den grønne bølgen gjorde i 2009. Det vil ikke overraske meg om det blir noe større ut av dette, sier Ebadi til den italienske avisen La Repubblica.

Demonstrasjonene i Iran har nå utspilt seg over tre dager og regnes som de største siden den såkalte grønne bølgen i 2009 mot gjenvalget av daværende president Mahmoud Ahmadinejad, demonstrasjoner som ble slått hardt ned på.

– Ingen fordeler av opphevede sanksjoner

Ebadi, som er iransk advokat, fredsprisvinner og som nå bor i eksil i London, sier at de siste dagenes demonstrasjoner er rotfestet i økonomiske og sosiale årsaker.

– I Iran, og dette er ikke noe nytt, er det en svært alvorlig økonomisk krise. Korrupsjonen i hele landet er på uholdbare nivåer. Opphevingen av sanksjonene tilknyttet atomavtalen med Europa og USA i 2015 har ikke gitt folket noen reelle fordeler, i motsetning til det mange hadde forventet, sier Ebadi.

– I tillegg til dette har Iran svært høye militærutgifter. Folk er ikke villige til å se at det brukes så mye penger på det, legger hun til.

Blokkerer Instagram og nettsteder

Iranske myndigheter har midlertidig blokkert Instagram og nett-plattformen Telegram for «å bevare freden» etter tre døgn med demonstrasjoner, melder statlig fjernsyn. Iransk statlig fjernsyn melder søndag, med henvisning til en anonym kilde, at tiltaket er innført «for å opprettholde borgernes fred og sikkerhet».

– Det øverste nasjonale sikkerhetsrådet har besluttet å midlertidig begrense Telegrams og Instagrams aktiviteter, sier kilden.

Telegram-sjef Pavel Durov bekrefter at den populære appen er blitt blokkert for flesteparten av brukerne i Iran. Appen er blitt brukt til å dele videoer fra demonstrasjonene som har pågått i Iran siden torsdag.

Søndag kunne ikke iranske brukere lenger få tilgang på appen via mobilnettverk, men den skal fortsatt ha vært tilgjengelig via bredbånd og trådløse nettverk.

Facebook, som eier Instagram, har så langt ikke kommentert saken.