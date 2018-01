Stockholm får Skandinavias første førerløse buss i rute

Med plass til tolv passasjerer blir bussen Skandinavias første selvkjørende buss i trafikk på vanlig vei. Det skriver Sveriges Radio.

Bussen ligner en kort sporvogn, og følger en programmert rute på 1,5 kilometer ved hjelp av GPS. Den er også utstyrt med Lider, en teknologi for å måle avstand, se hindringer og lese situasjoner i trafikken.

Men selv om bussen vil være førerløs, vil det alltid være en vert om bord.

– Av sikkerhetshensyn vil verten være ansvarlig for kjøringen. I tillegg krever loven at man har en vert om bord på dagtid, sier Peter Hafmar, leder av prosjektet for Nobina Technology.

Verten vil også ha mulighet til å ta over styringen dersom det oppstår uforutsette situasjoner.

Bussen ble innviet onsdag. I første omgang vil det være en prøveperiode på seks måneder.