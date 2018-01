Stockholm har fått Skandinavias første førerløse buss i rute

Med plass til tolv passasjerer blir bussen Skandinavias første selvkjørende buss i trafikk på vanlig vei. Det skriver Sveriges Radio.

Bussen ligner en kort sporvogn, og følger en programmert rute på 1,5 kilometer ved hjelp av GPS. Den er også utstyrt med Lider, en teknologi for å måle avstand, se hindringer og lese situasjoner i trafikken.

Men selv om bussen vil være førerløs, vil det alltid være en vert om bord.

– Av sikkerhetshensyn vil verten være ansvarlig for kjøringen. I tillegg krever loven at man har en vert om bord på dagtid, sier Peter Hafmar, leder av prosjektet for Nobina Technology.

Verten vil også ha mulighet til å ta over styringen dersom det oppstår uforutsette situasjoner.

Bussen ble innviet onsdag. I første omgang vil det være en prøveperiode på seks måneder.

Skal utvikle "selvkjørende" transportmodell for Ruter

Også i Oslo har Ruter planer om å teste førerløse busser. Nå er det klart at COWI har vunnet en kontrakt for «Nye teknologiske trender og betydning for mobilitet» for Ruter, kommer det frem i en pressemelding.

De skal se på hvilke muligheter de nye teknologiske trendene og innfasingen av selvkjørende kjøretøy gir for mobiliteten i Oslo er utgangspunktet.

– Oppgaven består i å utvikle en transportmodell som skal hjelpe oss å forstå betydningen av nye transportformer. Modellen skal baseres på tradisjonelle modellverktøy, men suppleres med en modul som kan modellere trendbrudd som følge av introduksjon av blant annet selvkjørende kjøretøy, forklarer Trude Flatheim, prosjektleder i Ruter.

Modellene Cowi skal utvikle i samarbeid med Ruter, og resultatene derfra, vil vise muligheter for hvordan selvkjørende transport og andre mobilitetstrender vil påvirke by- og transportbildet i fremtidens Oslo. Dermed kan Ruter, og Oslo kommune, få bedre redskap til å ta beslutninger og legge incentiver og føringer for innføring av selvkjørende enheter