Mueller vurderer å avhøre Trump

Mueller er satt til å granske om Trump fikk bistand fra Russland i valgkampen og om presidenten og hans medarbeidere i ettertid har forsøkt å skjule dette.

I slutten av desember hadde spesialetterforskeren et møte med Trumps to advokater John Dowd og Jay Sekulow for å undersøke muligheten for «et intervju» med presidenten.

Muellers høyre hånd James Quarles deltok også, bekrefter to godt informerte kilder overfor Washington Post.

Mueller ønsker snarest svar på en del spørsmål fra Trump, og presidenten skal ha sagt seg villig til dette. Trumps advokater er imidlertid mindre begeistret og ønsker klare regler for hva det i så fall skal kunne spørres om, ifølge kildene.

Trumps advokater skal blant annet ha forslått at presidenten får anledning til å svare skriftlig på en del av Muellers spørsmål.