Bombene gikk av i et travelt veikryss, like ved Mogadishus strengt bevoktede flyplass, flere hoteller og et politihus. Minst 15 personer ble såret i angrepet, i tillegg til at minst 26 sivile ble drept, opplyser politiet, ifølge nyhetsbyrået DPA. Seks angripere oppgis også å ha blitt drept.

Nyhetsbyrået AFP siterer politikilder som sier at rundt 20 ble drept og over 40 såret.

– Flesteparten av disse menneskene var sivile som passerte området da angrepet skjedde, sier polititjenestemannen Abdulahi Ahmed.

Populært hotell

Ifølge somalisk politi utløste medlemmer av den ytterliggående islamistgruppa Al-Shabaab to bomber rett utenfor Sahafi Hotel, et populært sted for regjeringsmedlemmer og andre somaliske samfunnstopper.

De to angriperne kjørte biler fylt med eksplosiver opp foran hotellet. Begge ble drept da bombene gikk av, ifølge politiet. Samtidig forsøkte fire andre angripere å storme hotellet. Alle ble skutt og drept av hotellets vakter, opplyser politibetjenten Ahmed Bashane.

Den tredje bomben lå gjemt i en parkert og tom bil.

Flere bygninger skadd

Flere andre bygninger, blant annet Hayat Hotel og et politihus, ble ødelagt i de kraftige eksplosjonene.

Mogadishu har gjentatte ganger opplevd å bli utsatt for blodige bombeangrep. Den ytterliggående islamistgruppa Al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for lignende angrep tidligere, og har også tatt ansvaret for fredagens angrep.

Gruppa ble tvunget ut av hovedstaden i 2011, men kontrollerer fortsatt områder på landsbygda.