Wikileaks' grunnlegger Julian Assange siktet av amerikanske myndigheter

Wikileaks opplyser det samme.

Påtalemyndigheten omtaler eksistensen av en hemmelige siktelse i rettsdokumenter som er levert inn i en annen sak.

Det er Washington Post som melder om siktelsen.

Assange ble for alvor kjent etter de såkalte Wikileaks-lekkasjene for åtte år siden. Nettstedet startet den gang lekkingen av 251.287 diplomatmeldinger sendt fra USA ambassader rundt omkring i verden, noe amerikanske myndigheter mislikte sterkt.

I slutten av 2010 ble Assange arrestert av britisk politi, etter å ha meldt seg selv til politiet. Han var mistenkt for flere tilfeller av seksualforbrytelser mot to kvinner i Sverige.

Peter Nicholls, Reuters/NTB scanpix

Oppdaget ved en glipp

Assange mener selv at han er uskyldig, og at han er offer for en amerikansk svertekampanje mot seg. Etter at britiske domstoler kom frem til at Assange skulle utleveres til Sverige på bakgrunn av anklagene mot ham, tok han dekning i Ecuadors ambassade i London.

Ifølge New York Times har amerikanske påtalemyndigheter det siste året diskutert flere typer anklager de kunne rette Assange. Dette har kilder sagt til avisen.

Siktelsen mot Assange var i utgangspunktet hemmelig, men ble avslørt sent torsdag kveld gjennom en uavhengig domstolsarkivering der aktoratet skal ha nevnt navnet ham ved en glipp.

Seks år i ambassade

Washington Post skriver at navnet til Assange dukket opp i forbindelse med innlevering av dokumenter til retten i en annen sak som ikke har direkte tilknytning til Assange.

Amerikanske myndigheter ønsket å holde siktelsen hemmelig til 47-åringen ble pågrepet. Når dette skjer, er uklart. Assange har i seks år holdt seg i Ecuadors ambassade i London og har derfor unnsluppet en pågripelse.