Canadisk politi pågrep det de mener er en falsk IS-terrorist

En 25 år gammel mann er pågrepet i Canada, siktet for å ha løyet på seg en rolle i terrorgruppen IS i flere høyprofilerte intervjuer.

Canadisk politi mener kilden i podkasten Caliphate har diktet. Produsenten forsvarer verket. Skjermdump

NTB-DPA

Nå nettopp

Canadieren postet i 2016 på sosiale medier at han var involvert i IS, og har siden stilt opp i intervjuer for blant annet CBC og New York Times og fortalt at han var vitne til en rekke henrettelser i sin tid i IS.

I den prisvinnende New York Times-podkasten «Caliphate» forklarte han at han hadde deltatt i henrettelsen av sivile.

Unik historie

Men ifølge canadisk politi stemmer ingenting av det mannen har fortalt. De startet etterforskning, og har nå pågrepet og siktet ham for å ha løyet på seg IS-medlemskapet og skapt frykt i den canadiske befolkningen.

Siktelsen omtales som unik i canadisk rettshistorie. Lovparagrafen han er siktet for å ha brutt benyttes vanligvis mot folk som for eksempel har ringt inn falske bombetrusler.

Produsenten av «Caliphate», Rukmini Callimachi, forsvarer sitt verk på Twitter og sier at flere amerikanske etterretningsagenter bekreftet at mannen hadde reist til Syria.

– Vi geolokaliserte et bilde av ham som skjøt en pistol over en elv i Syria. Men vi vet også at han ikke reiste med sitt eget pass, skriver hun.

Hun skriver videre at det mannen har lagt ut på sosiale medier i seg selv ville vært nok til å bli siktet for støtte til en terrororganisasjon i USA, og antyder at siktelsen om terrorbløff kan være taktisk.

– Siktelsen setter ham sjakk matt: Han kan bevise at han ikke lyver ved å gi dem bevisene de trenger for å bevise at han er en tidligere terrorist, bevis de manglet for å sikte ham for terrorisme i utgangspunktet, skriver hun.