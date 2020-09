Navalnyj er oppe og går

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj la lørdag ut et bilde på Instagram der han ser ut til å gå ned en trapp uten hjelp.

Aleksej Navalnyj la lørdag ut et bilde på Instagram der han går ned en trapp på Charite-sykehuset i Berlin. Navalny Instagram via AP / NTB

Navalnyj ble fløyet til Berlin og lagt i kunstig koma to dager etter at han ble syk under et besøk i Sibir. Ifølge tyske leger ble han forgiftet av den kraftige russiske nervegiften novitsjok.

– La meg fortelle hvordan gjenopptreningen går. Veien er klar, men lang, skriver han i oppslaget på Instagram, ifølge Reuters.

Han hyller legene og Charite-sykehuset i Berlin for å ha forvandlet ham fra en som bare teknisk var i live, til igjen å fungere som menneske.

Navalnyj lå i koma på sykehuset i over en uke før han ble vekket opp igjen. Tidligere denne uka la han ut et bilde der han satt i senga omgitt av sin familie, og skrev at han knapt kunne røre seg.

Han forteller at han var forvirret og ikke klarte å finne ordene til å svare legene da han våknet. Men han sier det fortsatt er vanskelig å holde et glass vann, og at mobilen kjennes ut som en stein i hånden hans.

