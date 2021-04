Victoria Salazar ble anholdt fordi hun fremsto som «rar». Dødsfallet vekker kraftige reaksjoner.

Overvåkingskameraene viser en kvinne som går rundt i en kiosk i en strandby i Mexico og bærer på en tom vannflaske. Litt senere blir hun anholdt av fire politibetjenter.

Dødsfallet på Victoria Salazar har vakt sterke reaksjoner over hele landet. Foto: José Cabezas, Reuters/NTB

1. apr. 2021 13:51 Sist oppdatert nå nettopp

En kvinne ligger på bakken og skriker mens en politibetjent setter seg over henne. Hun setter kneet over ryggen hennes og legger den barføtte kvinnen i håndjern. Så flyttes kameraet til politimennene som står rundt.

Når kameraet vendes tilbake på den anholdte kvinnen, er hun livløs. Videoen av dødsfallet til Victoria Salazar går nå viralt i sosiale medier og vekker sterke assosiasjoner til måten George Floyd døde på.

Mandag 25. mai i fjor døde afroamerikanske George Floyd. En politimann i Minneapolis i USA satt på nakken hans i over ni minutter, noe som er lengre enn tidligere antatt. «Jeg får ikke puste», gispet Floyd.

Politimannen, Derek Chauvin, sitter i disse dager på tiltalebenken for drap på Floyd.

Fire politibetjenter rykket ut

Lørdag ettermiddag lokal tid gikk Salazar inn i en matbutikk i strandbyen Tulum i Mexico. I hendene hadde hun en tom vannflaske. På overvåkingsvideoene ser alt normalt ut, ifølge BBC.

Butikkeieren har imidlertid forklart at Salazar fremsto som «rar». Han nektet henne derfor å komme inn, skriver AP.

Fire politibetjenter, en kvinne og tre menn, kom derfor til stedet. De anholdt Salazar for ordensforstyrrelser. Kort tid etter var hun død.

«Rettferdighet for Victoria», har noen skrevet på en vegg i Mexico by. Foto: Eduardo Verdugo, AP/NTB

«Ikke én migrant mindre», står det på plakaten til kvinnen til høyre. Setningen spiller på uttrykket «ikke en kvinne mindre», som er en latinamerikansk feministbevegelse mot kjønnsbasert vold. Foto: José Cabezas, Reuters/NTB

Obduksjonen konkluderer med at hun døde som følge av brukket nakke. Statsadvokaten mener skaden sammenfaller med manøveren politiet utførte på henne da hun ble anholdt, skriver AP.

En obduksjon bestilt av George Floyds familie viser at han ble kvalt som følge av presset over nakken fra politibetjentens kne. Til tross for at han gjentatte ganger ropte at han ikke fikk puste, holdt politimannen grepet i over åtte minutter. Da var Floyd livløs.

Dødsfallet utløste store protester over hele USA. Noen steder ledet det til vold, hærverk og plyndring.

De fire politibetjenten som anholdt Salazar sitter nå i arrest. I gatene i Mexico raser demonstrantene.

Fakta Femicide «Drap på kvinner fordi de er kvinner, utført av menn», slik beskrev forfatteren Diana E.H. Russel uttrykket hun reintroduserte i 1979. Begrepet ble først brukt i England i 1801 om drap på kvinner. Kvinnedrap har fått økt oppmerksomhet de siste årene, og FN har uttrykt bekymring for økningen i vold og drap på kvinner som følge av pandemiens nedstengninger. Våpen, rusmidler, arbeidsløshet, politisk uro og kjønnsstereotypier er blant årsakene til kvinnedrap, ifølge FN. KILDER: FN og Wikipedia Vis mer

Flyktet til Mexico i håp om et bedre liv

– Hun fortjente ikke å dø slik, sa Rosibel Emerita Arriaza til journalistene som hadde møtt opp utenfor utenriksdepartementet i El Salvador mandag.

Den sørgende moren sa videre at hun følte på forargelse. Hun følte seg maktesløs og frustrert, skriver Al Jazeera.

Salazar kom til Mexico fra El Salvador i 2018, skriver BBC. Som mange andre flyktet hun fra vold og gjengkriminalitet for et bedre liv i Mexico. Der fikk hun status som flykting og oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Rosibel Emerita Arriaza, moren til den drepte kvinnen, møtte tydelig preget opp utenfor Utenriksdepartementet i El Salvador. Foto: José Cabezas, Reuters/NTB

Hun jobbet som stuepike på et hotell i Tulum, der hun også bodde sammen med sine døtre på 15 og 16 år.

Dødsfallet har vakt sterke reaksjoner. Men kvinnene som nå tar til gatene for Victoria Salazar, risikerer også sin egen sikkerhet.

Skjøt mot demonstranter

Mexicos president, Andrés Manuel López Obrador, var raskt ute med å fordømme det han betegner som drap. Han lovte at «alle ansvarlige skulle straffes». Men presidentens raske respons reflekterer ikke et trygt samfunn for kvinner.

Over 900 kvinner ble drept i Mexico i fjor, ifølge BBC. Senest i november ble kvinnelige demonstranter beskutt av politiet i Cancún da de demonstrerte mot drapet på to kvinner.

«Mexico Feminicida», står det skrevet i rødt på arket som bader i blomsterhavet. Foto: Salvador Melendez, AP/NTB

«Feminicida». Uttrykket som nå florerer i sosiale medier, på demonstrantenes plakater og Tulums husvegger, viser til kvinnedrap eller kvinnevold. Om lag ti kvinner blir drept i Mexico hver dag, skriver Al Jazeera. Bare 10 prosent av drapssakene blir løst.

Vekker sterke følelser

Dødsfallet til Salazar vekker sterke følelser på flere plan.

– Det har vært en bølge av kvinnedrap i Mexico i det siste, samtidig som mellomamerikanske migranter blir behandlet dårlig i Mexico, sier Benedicte Bull. Hun er professor ved Universitetet i Oslo, med Latin-Amerika som spesialfelt.

Bull mener det er tvilsomt at dødsfallet får konsekvenser som gjør det tryggere å være kvinne i Mexico nå.

– Både Amnesty og andre har i rapport etter rapport pekt på politiet og militærets voldsbruk mot migranter, og at de må gjøre noe med det. Det kan hende at de fire politibetjentene blir straffet, men jeg tviler på at de får ryddet opp i voldsbruken i politiet i Mexico, sier Bull.

Amnesty har fordømt dødsfallet og sier myndighetene må sørge for rettferdighet for de etterlatte.