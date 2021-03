Biden: Hærens blodsutgytelser i Myanmar er helt forferdelig

USAs president Joe Biden leder an i verdens fordømmelse av militærjuntaen i Myanmar etter at over 100 mennesker ble skutt og drept under protester i helgen.

Over 100 mennesker ble drept av Myanmars sikkerhetsstyrker lørdag, ifølge overvåkingsgrupper. Her sørger slektninger over å ha mistet en av sine kjære under en begravelse i Yangon mandag. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

Nå nettopp

Kisten med en av de mange som er drept av sikkerhetsstyrker i Myanmar bæres i forbindelse med en kremering i Yangon mandag. Foto: AP / NTB

– Det er helt forferdelig, og basert på rapportene jeg har fått, er fryktelig mange mennesker blir drept helt unødvendig, sa Biden natt til mandag norsk tid.

Minst 107 mennesker, deriblant sju barn, ble ifølge FN drept av soldater og politistyrker lørdag, samtidig som regimet arrangerte en større seremoni for å feire «De væpnede styrkers dag».

Mange av ofrene ble gravlagt mandag.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier at «juntaens feiring er svertet av en dag med grusomheter og skam».

Generalene kuppet makten 1. februar, og siden er flere hundre mennesker drept under protestene mot kuppet, hvorav de fleste er unge mennesker.

Organisasjonen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) har så langt dokumentert minst 459 drap.

Juntaen har kalt demonstrantene for «voldelige terrorister» og hevder at dødstallet er lavere enn hva FN og andre kilder melder.